Etliche Ensembles wie die Bigband Blechreiz machten am Samstag Osnabrück zur Stadt der Musik. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Osnabrück ist eine Stadt der Musik in diesen Tagen. Vor kurzem fand das Deutsche Musikfest hier statt, am Freitag wurde das Morgenland-Festival eröffnet und am Samstag spielen noch bis 16 Uhr junge und alte Musikerinnen und Musiker beim Tag der Musik in der Innenstadt.