Osnabrück. Ein Transporter ist am Samstagmorgen auf der Autobahn 1 zwischen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche von der rechten Spur abgekommen und hat sich im Böschungsbereich überschlagen. Zwei Männer wurden leicht verletzt.

Warum das Auto von der Bahn abkam, sei noch ungeklärt, sagte ein Beamter der Autobahnpolizei Bramsche am Samstagmorgen. Der leicht verletzte Fahrer und sein ebenfalls leicht verletzter Beifahrer kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die beiden Niederländer seien aus Schweden zurück in ihre Heimat unterwegs gewesen. Ihr Transporter erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden. Das Fahrzeug musste mit einem Kran aus der Böschung gezogen werden. Die halbseitige Sperrung der Autobahn in Richtung Osnabrück hatte am frühen Morgen keine Auswirkungen auf den Verkehr, hieß es bei der Autobahnpolizei.