Neues Licht für die Tischtennisplatten in der Pausenhalle CC-Editor öffnen

So macht Tischtennisspielen wieder Spaß: Nikolai Schnell (links) und Hans Scholle (ebm) testen in der Pausenhalle der Gesamtschule Schinkel die neue Beleuchtung. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Schwaches Licht bei den Tischtennisplatten? Das war bisher Alltag in den Pausen der Gesamtschule Schinkel (GSS) in Osnabrück. Diesem Problem haben sich jetzt erfolgreich vier Schülerinnen und Schüler in Zusammenarbeit mit Hans Scholle, Ausbilder bei der Firma ebm, gestellt.