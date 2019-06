Osnabrück. Es wird kein Einkaufszentrum am Neumarkt geben. Der Investor gibt nach Informationen unserer Redaktion das Projekt "Oskar" auf. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert hat kurzfristig zu einer Pressekonferenz heute Morgen um 10 Uhr geladen, um eine Erklärung abzugeben.

