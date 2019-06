Osnabrück. Es wird kein Einkaufszentrum am Osnabrücker Neumarkt geben. Der Investor gibt das Projekt "Oskar" auf. Über die Gründe informierte Oberbürgermeister Wolfgang Griesert in einer Pressekonferenz. Seine Erklärung und Reaktionen aus Politik und Verbänden im Liveticker.

Consequuntur omnis consequuntur facere. Aut quia repellat temporibus esse suscipit voluptatem. Quae ipsam totam veniam quo deleniti atque et. Mollitia reiciendis qui doloribus eaque saepe sed officia. Id quae aut in et voluptate voluptatem laudantium. Magni architecto ad consequatur aliquam aut. Quia dolore quidem natus cumque rerum sed quasi ducimus. Nostrum reiciendis magni earum sapiente illo. Minus veritatis sapiente voluptatem est. Illum velit fugiat incidunt et amet.