Aus für "Oskar" – Centerinvestor hat Osnabrück schlecht behandelt

Osnabrück. Endlich herrscht Gewissheit. Das ist das Gute an der Nachricht vom Ausstieg des Centerinvestors. Die unerträgliche Hängepartie ist vorüber, die Stadt weiß jetzt, woran sie ist. Höchst ärgerlich ist das Ganze trotzdem, denn der französische Konzern von der Seine hat die kleine Stadt an der Hase ziemlich mies behandelt.

