Osnabrück. Ab kommenden Montag, 17. Juni, wird der Lieneschweg auf Höhe der Musikhochschule voll gesperrt. Hintergrund: Das Institut für Musik der Hochschule Osnabrück bekommt neue Kanalhausanschlüsse. Die Vollsperrung wird eine Woche andauern.

Direkt im Anschluss wandert die Baustelle nach Angaben der Stadtwerke Osnabrück ab dem 24. Juni weiter in die Caprivistraße auf die andere Seite der Musikhochschule. Dafür wird die Caprivistraße halbseitig zwischen Lieneschweg und Friedrichstraße gesperrt, der Verkehr einspurig und per Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeführt. Die Friedrichstraße wird zur Einbahnstraße in Richtung Albertstraße umfunktioniert. Laut Mitteilung sollen die Arbeiten an der Caprivistraße bis zum 3. Juli und dem Start der Arbeiten an der Rheiner Landstraße abgeschlossen sein.