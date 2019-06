Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 14. bis 16. Juni 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.





Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine am 14. und 15. Juni 2019

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.



Flohmarkt in Osnabrück am Freitag, 14. Juni 2019:



Küchenflohmarkt in der Fabi: Von 15 bis 18 Uhr findet in der katholischen Familienbildungsstätte Osnabrück im Rahmen des Mittsommerfestes ein Flohmarkt für Küchensachen statt.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 15. Juni 2019:

Flohmarkt in der Dodesheide: Der Quartierstreff Dodesheide-Ost veranstaltet in der Zeit von 15 bis 19 Uhr ein Fest mit einem Kinder- und Familienflohmarkt im Wendehammer des Bierbaumswegs. Spielstationen, Aktionen, der Clown Georg, die Hip Hop Group aus dem Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße und die „Harmonie Band“ bieten dabei ein abwechslungsreiches Programm.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine vom 14. bis 16. Juni 2019

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Freitag, 14. Juni 2019:

Kinderflohmarkt in Icker: Auf dem Schulhof der Grundschule Icker in Belm kann in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr nach Schnäppchen gestöbert werden. Bei Regen fällt der Flohmarkt aus.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 16. Juni 2019:



Flohmarkt in Schledehausen: Im Kurgarten in Bissendorf-Schledehausen darf ab 9 Uhr nach Herzenslust gestöbert und gefeilscht werden.

Flohmarkt in Bramsche: Am Bramscher Bahnhof findet von 12 bis 18 Uhr anlässlich des Sommerfestes ein Flohmarkt statt.

Flohmarkt im Emsland: Termine am 15. und 16. Juni 2019

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Samstag, 15. Juni 2019:

Trödelmarkt in Salzbergen: Im Ortskern von Salzbergen können im Rahmen des traditionellen Salz- und Ölmarktes von 8 bis 17 Uhr auch Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen.

Flohmarkt im Emsland am Sonntag, 16. Juni 2019:

Trödelmarkt in Salzbergen: Fortsetzung des Flohmarktes im Ortskern von Salzbergen in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.

Flohmarkt in Twist: Ab 14 Uhr lädt die katholische Bücherei in Twist-Bült zum Büchereifest mit Flohmarkt ein.





