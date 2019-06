Osnabrück. Der Klimaschutz war für die Sparkasse Osnabrück schon ein Thema, als es die Schülerdemos "Fridays for Future" noch nicht gab. Nach einem Jahr Vorarbeit ist das Ziel jetzt erreicht: Die Sparkasse ist offiziell CO2-neutral.

Heizkosten zu sparen, Stromverbrauch zu reduzieren oder weniger Papier zu verbrauchen: Der sparsame Umgang mit den Ressourcen ist Alltagsgeschäft, wie Vorstandssprecher Johannes Hartig in einem Pressegespräch versicherte. Um die Kohlendioxid-Neutralität zu erreichen, war aber mehr nötig. "Wir haben zum Beispiel genau ermittelt, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Arbeit kommen", sagte Hartig.

7.459.789,8 Kilometer legten die 1124 Beschäftigten der Sparkasse im vergangenen Jahr auf dem Arbeitsweg zurück. 60 Prozent der Mitarbeiter kommen mit dem Auto, 21 Prozent zu Fuß, mit dem Rad oder als Beifahrer. Knapp 4 Prozent nutzen für den Weg ins Büro ein E-Bike - und hier sieht die Sparkassenspitze ein großes Potenzial. Die Sparkasse bietet seit drei Jahren das Jobrad-Modell, bei dem Mitarbeiter ein Fahrrad als Dienstfahrzeug leasen und steuerliche Vorteile in Anspruch nehmen können. "Unsere Kolleginnen und Kollegen haben bereits 230 Fahrräder über uns geleast", sagt Vorstandsmitglied André Schüller.

Stromverbrauch um 45 Prozent gesenkt

Die Sanierung die Hauptstelle hat den Stromverbrauch seit 2011 um 45 Prozent gesenkt, so Vorstandssprecher Hartig. Photovoltaikanlagen betreibt die Sparkasse auf dem Dach der Hauptstelle sowie in den Filialen Lerchenstraße, Saarplatz, Sutthausen, Bad Iburg, Bohmte, Hollage und Ostercappeln Die Beleuchtung wurde in mehreren Standorten auf sparsame LED-Leuchten umgestellt. Das Giro-Live-Magazin. das bislang drei Mal im Jahr in einer Auflage von 100.000 Druckexemplaren an die Kunden verschickt wurde, wir schrittweise auf das digitale ePaper umgestellt, was allein 34 Tonnen CO 2 , 97 Tonnen Holz und 1,7 Millionen Liter Wasser einspart, wie die Sparkasse mitteilt.

Die hausinterne Klimapolitik berührt auch das Geldgeschäft. Wenn Kunden es wünschen, beraten Anlagespezialisten gezielt auch über Finanzprodukte, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. "Dazu werden die Emittenten zum Beispiel nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung oder auch Unternehmensberatung bewertet", sagt Nancy Plaßmann, die im Vorstand für das Privatkundengeschäft zuständig ist. Auch die Finanzierung von erneuerbaren Energien in Stadt und Landkreis Osnabrück habe eine "besondere Bedeutung".