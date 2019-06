Osnabrück. Ein erfreulicher Jahresabschluss 2018 stand im Mittelpunkt der Vertreterversammlung der Volksbank Osnabrück eG in der vergangenen Woche in der in der Osnabrück-Halle.

Über gute Zahlen freut man sich. Entsprechend deutlich fielen die Abstimmungen der Vertreter der Mitglieder der Volksbank Osnabrück eG aus. Sowohl der Jahresabschluss 2018, die Verwendung der Gewinne als auch die Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat wurden einstimmig getroffen.

146 stimmberechtigte Vertreter waren in die Osnabrück-Halle gekommen, um die aktuellen Zahlen zu hören. Und die waren durchaus erfreulich. In der Bilanz selbst gebe es „nichts Besonderes“, stellte Engelhard fest. Das Ergebnis 2018 liege bei 5,3 Millionen Euro vor Steuern. Insgesamt habe die Bank im vergangenen Jahr einen Bilanzüberschuss von gut 1,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Bei einem Gesamtvolumen von gut 786 Millionen Euro (4,4 Prozent mehr als im Vorjahr) bedeutet das eine Rendite von sechs Prozent. Der Vorstand schlug daher eine Dividende von sechs Prozent vor. Mit gesetzlichen und anderen Rücklagen von fast 900000 Euro habe die Bank eine gute Mischung aus der Beteiligung der Mitglieder und Vorsorge für die Zukunft getroffen.

Nicht nur Kunden, auch Mitglieder

Als Genossenschaftsbank hat die Volksbank satzungsgemäß nicht nur Kunden, sondern auch Mitglieder. Mit 28085 Mitgliedern (Vorjahr 28157) konnte die Zahlen fast gehalten werden. Die Kundenzahlen stiegen auf 47201. Mit einem betreuten Kundenwertvolumen von 1,772 Milliarden stehe die Bank sehr gut da, so Vorstand Beate Jakobs. Nachteilig für die kommenden Jahre könnte sich die Entwicklung bei den Firmenkunden entwickeln. „Die Konjunktur hat sich eingetrübt, die Geschäftserwartung ist rückläufig“, bestätigte Jakobs. Das hatte aber 2018 noch keine Auswirkungen auf die Firmenneukredite. Diese hatten ein Volumen von 64 Millionen Euro, im Bestand finanziert die Bank zurzeit 352 Millionen Euro.

Für Privatkunden gebe es weiterhin günstige Baukredite. Die immer noch historisch niedrigen Zinsen haben die monatlichen Belastungen für ein Nettodarlehen von 100000 Euro auf derzeit etwa 363 Euro gedrückt. „Dem stehen aber höhere Preise für Bau und Erwerb gegenüber“, stellte Jakob fest. Insgesamt stellt die Bank derzeit gut 61 Millionen Baukredite bereit. Für die Privatkunden wichtig war aber auch das Anlageverhalten. Die Probleme an den Aktienmärkten Ende 2018 drückten hier die Entwicklung. Viele Kunden seien daher in den Bereich Sparen gewechselt, so Jakobs. Das habe die Bilanz nach vorn gebracht. Für die Bankgeschäfte nutzen die Bankkunden immer mehr das Internet. 750000 Überweisungen für Privatkunden hatte die Bank im vergangenen Jahr für die Bankkunden ausgeführt. Davon gingen mittlerweile 510000 online ein. Und auch das Smartphone werde immer wichtiger, betonte Jakobs. Hier werde die Volksbank in Zukunft neue, innovative Lösungen anbieten.

100 Projekte unterstützt

Das ist auch im Bereich Kundenkredite nötig. Mit 525 Millionen Euro stieg er zwar um 0,3 Prozent. Das sei jedoch deutlich weniger als in den letzten Jahren, gab Engelhard zu. Beim Zinsüberschuss konnte sich die Volksbank über 15,6 Millionen Euro freuen. „Das wird aber in den nächsten Jahren schlechter“, befürchtete der Vorstand. Aufgefangen werden soll das über den Provisionsüberschuss, der auf 7,4 Millionen Euro stieg und laut Engelhard noch Potential hat.

Turnusgemäß wurden Andrea Kamlage aus Eggermühlen und Ursula Stecker aus Bad Iburg neu in den Aufsichtsrat der Bank gewählt, Thomas Lißner, Thomas Nülle und Matthias Upmeier wurden in ihren Positionen bestätigt. Neben den rein wirtschaftlichen Zahlen bekamen die Vertreter auch Informationen über das Engagement der Bank in der Region. 100 Projekte hatte die Volksbank in 2018 mit 145000 Euro unterstützt. Darunter auch den TuS Glane. Das Projekt „Sportpark“ hatte es in die Endrunde des Wettbewerbs „Sterne des Sports“ nach Berlin geschafft und dort den vierten Platz erreicht.