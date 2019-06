Osnabrück. Die Stadtwerke Osnabrück haben im Stadtgebiet ein „Lorawan“-Funknetz installiert. Es steht ab sofort für Anwendungen im "Internet der Dinge" zur Verfügung.

Ist der Parkplatz besetzt? Der Öltank fast leer? Die Tür wirklich zu? Ein Blick auf das Smartphone verrät es – vorausgesetzt, darauf ist eine passende App installiert und Parkplatz, Öltank oder Tür sind mit Sensoren ausgestattet, die mit dem Internet verbunden sind.

Die unter Schlagworten wie "Smart City" und "Smart Home" bekannten Anwendungen funktionieren aber nur, wenn eine Vielzahl von Daten übertragen wird. Dafür braucht es nicht immer eine Glasfaserverbindung oder Mobilfunk. Für kleinere Datenmengen bietet es sich an, Geräte und Sensoren über ein digitales Funknetz zu verbinden. Dafür haben die Stadtwerke Osnabrück nun ein Netz nach dem internationalen „Lorawan“-Standard installiert („Range Wide Area Network“).

Dahinter steckt die Erkenntnis, dass Funken preiswerter und energieeffizienter als jedes andere Verfahren ist, wenn es um die Übertragung kleinerer Datenmengen geht. Und weil mit dem „Internet der Dinge“, in dem nicht mehr nur Computer miteinander vernetzt sind, sondern auch Gebrauchsgegenstände aller Art, die Nachfrage nach zuverlässigen Kommunikationstechnologien steigt, hat die SWO Netz GmbH als Stadtwerke-Tochter ein neues Geschäftsfeld daraus gemacht.



Zwölf Antennen

Lorawan sei eine sinnvolle Ergänzung zum Glasfaser-Ausbau, sagt SWO-Netz-Geschäftsführer Heinz-Werner Hölscher. Als vorteilhaft wird die hohe Gebäudedurchdringung empfunden, die es sogar erlaubt, Daten aus tiefen Kellern zu übertragen. Zwölf Antennen haben die Stadtwerke inzwischen in Osnabrück installiert, mit ihrer Reichweite von fünf Kilometern können die Daten darüber bis in die Umlandgemeinden gefunkt werden.

Diese „Erstausrüstung“ hat etwa 100.000 Euro gekostet und steht ab sofort allen interessierten Nutzern zur Verfügung. Lorawan-Netze sind in der Schweiz, in den Niederlanden und Südkorea schon flächendeckend installiert. In Deutschland gilt Berlin als Vorreiter.





Die Stadtwerke wollen das Netz auch für eigene Anwendungen nutzen. Angedacht ist zum Beispiel, die Straßenleuchten künftig über Funk ein- und auszuschalten statt über die bisherige Rundsteuerung. Ein Vorteil dabei wäre, dass sich über das Funknetz auch kontrollieren ließe, ob eine Leuchte überhaupt funktioniert. Auch beim Ablesen von Zählern soll Lorawan zum Zuge kommen. Längerfristig könnten damit die Ableser eingespart werden.

Ideen gesucht

Coole Ideen für weitere Einsatzbereiche der digitalen Vernetzung sollen bei einem Hackathon ausgebrütet werden, einem zweitätigen Wettbewerb mit 50 Teilnehmern, den die SWO Netz GmbH am 27. Und 28. Juni im Rahmen der Digitalen Woche in der Vitischanze veranstaltet. ITler, Ingenieure, Programmierer und Designer, die an der Herausforderung interessiert sind, können sich unter www.osnahack.de bewerben.

In welche Richtung solche Entwicklungen gehen können, zeigt ein Beispiel, das die Strategen der SWO Netz gerne zitieren. Immer wieder komme es vor, dass auf Baustellen Bohrmaschinen verschwinden. Würden die Werkzeuge mit GPS-Sensor und Funkchip ausgestattet, könne die Zentrale jederzeit ihren Aufenthaltsort feststellen.