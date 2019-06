Osnabrück. Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 zwischen Osnabrück Nord und Bramsche in Fahrtrichtung Bremen sind in der Nacht zu Mittwoch drei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war der 28-jährige Autofahrer mit seinem Wagen auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen unterwegs. Neben dem Fahrer saßen noch zwei weitere junge Männer im Auto. Zwischen den Anschlussstellen Osnabrück Nord und Bramsche fuhr der 28-Jährige gegen 3.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf. Der Mann und sein 21-jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Ein 22-jähriger Mann, der hinten saß, erlitt leichte Verletzungen. Die Männer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Da der Lastwagen Gefahrgut geladen hatte, musste die Feuerwehr zunächst ermitteln, ob die Transportbehälter beschädigt wurden. Dies war laut Polizei jedoch nicht der Fall. Welche gefährlichen Stoffe der Lastwagen transportierte, war am Mittwochmorgen noch nicht bekannt. An dem Auto entstand ein Totalschaden, am Lastwagen nur leichte Schäden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten sperrte die Polizei zwei der drei Fahrstreifen. Inzwischen ist die Autobahn wieder frei.