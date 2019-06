Cala Ratjada/Osnabrück. . Die Lounge trägt seine Initialen und seine letzte Rückennummer beim 1. FC Kaiserslautern: Der Wahl-Osnabrücker Mario Basler eröffnet als Teilhaber das "MB 30" auf Mallorca. Der Ex-Nationalspieler soll aber mehr sein als reiner Namensgeber.

Neues Spielfeld für Super-Mario: Der Ex-Fußballprofi Mario Basler mit Wohnsitz in Osnabrück geht unter die Gastronomen. In Cala Ratjada auf Mallorca eröffnet er gemeinsam mit drei Freunden das Eventrestaurant "MB 30". Mit an Bord ist neben Baslers Manager Wim Vogel und dem mallorquinischen Gastgeber Toni Serapio auch der Osnabrücker Gastro-Unternehmer Dierk Wente, der im Stadtteil Voxtrup das Gasthaus Wente betreibt.

"Die Idee ist bei einem gemeinsamen Bier entstanden", erzählt Wente. "Eigentlich könnten wir den Laden alle zusammen machen", habe man herumgesponnen. Der Laden: Das war zu diesem Zeitpunkt noch Serapios "Gran Café" in Cala Ratjada, einem Strand- und Hafenort im Osten der Ferieninsel, der im Sommer weitgehend von deutschen Touristen bevölkert wird.



Nur ein Jahr später setzen die vier Freunde ihre Idee nun in die Tat um. Nach einem "Soft-Opening" am Pfingstwochenende läuft die Hafenlocation inzwischen im Trainingsbetrieb, bevor sie am 28. Juni mit prominenten Gästen offiziell eröffnet wird. Dabei sein sollen unter anderem sportliche Wegbegleiter Baslers. Namen nannte das Betreiber-Quartett noch nicht.

Was dürfen Gäste im MB 30 erwarten? "Wir grätschen in das bestehende Restaurant-Portfolio hinein und wollen eine Erlebnisgastronomie bieten", erklärt Mitteilhaber Wim Vogel das Konzept mit einer Fußball-Metapher. Das MB 30 werde eine Mischung aus Restaurant, Bar und Lounge sein. Man könne es für Veranstaltungen mieten und selbstverständliche würden Fußballpartien übertragen.



Gäste sollen 18 Stunden am Tag verköstigt werden. Bis zu 300 Personen fasst das Lokal. "Alle Tische haben Meerblick", schwärmt Dierk Wente. Cocktails und Weine stehen als Getränke im Mittelpunkt. Neben mediterranen und landestypischen Speisen soll es zudem eine Kategorie "Marios Lieblingsspeisen" geben: Schnitzel und Burger beispielsweise.

Einer der letzten "echten Typen"

Auftauchen soll Basler allerdings nicht nur als Name auf der Speisekarte. "Er wird unregelmäßig, aber häufig im Lokal anzutreffen sein", kündigt sein Manager Vogel an. Baslers Rolle sei dann die des Gastgebers, der für seine Gäste auch schon mal ein Bier zapft. Er sei gleichermaßen wie die anderen Teilhaber "aktiv wirtschaftlich beteiligt".

Der heute 50-jährige Mario Basler galt in seiner aktiven Fußballerzeit als einer der letzten „echten Typen“ des Sports. Der in Neustadt/Weinstraße geborene Ex-Profi spielte unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und Bayern München. Der Mittelfeldspieler wurde zweimal Deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger. Als Trainer hatte er diverse Engagements, kam aber nie über die 3. Liga hinaus. Heute ist er gefragter TV-Experte und Talkgast. Seine Heimat fand er in Osnabrück. Vom hiesigen Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) heben regelmäßig Flieger nach Mallorca ab.