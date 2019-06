Die Saunalandschaft am Osnabrücker Nettebad bleibt für fünf Werktage geschlossen. Foto: Stadtwerke Osnabrück

Osnabrück. Die Stadtwerke Osnabrück führen in der "Loma-Sauna" am Osnabrücker Nettebad den alljährlichen Wartungs-Check durch: In der kommenden Woche ist die Saunalandschaft am Nettebad von Montag bis Freitag wegen technischer Revisionsarbeiten geschlossen.