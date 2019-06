97-Jährige überrascht Einbrecher in Osnabrücker Wohnung CC-Editor öffnen

In Osnabrück ist eine 97-Jährige in ihrer Wohnung bestohlen worden. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Eine 97-Jährige hat am Samstagnachmittag in ihrer Wohnung in Osnabrück zwei Einbrecher überrascht.