Osnabrück. Jeden Monat ein neues Päckchen voller Überraschungen? Das ist das Geschäftsmodell von Abo-Boxen. Das Osnabrücker Unternehmen Metacrew verschickt aktuell rund 60.000 Stück pro Monat und will mit Foodist den Lebensmittelmarkt verstärkt in den Fokus rücken.

Was mag in der etwa schuhkartongroßen Box wohl drin sein? Auch nach dem Öffnen verdeckt Pergamentpapier die Sicht auf den Inhalt, und ziehharmonikaartige Papierschnipsel geben erst nach und nach das Geheimnis preis — Duschgel und Bodyspray, Nagellack, eine Maske, eine kleine Vase und noch einiges mehr kommt zum Vorschein. Die Box ist eine von vielen, die das Osnabrücker Unternehmen Metacrew — mit unterschiedlichen Mottos — seit rund sechs Jahren im Abo verschickt. Damit ist die noch junge Firma in einem für Start-ups interessanten Markt unterwegs, wie eine Studie des Digitalverbands Bitkom zeigt. Allerdings sind auch schon viele in ihm gescheitert.

Abos sind ein kalkulierbares Geschäft

Das Geschäftsmodell ist im Grunde einfach: Wie bei anderen Abo-Modellen, die man von Zeitungen oder dem Streaming-Dienst Netflix kennt, sucht sich der Kunde je nach Interesse eine Themen-Box aus, die in regelmäßigen Abständen zu ihm nach Hause geschickt wird. Bei Metacrew sind auch Einzelbestellungen möglich, erklärt Julia Eismann, die Abos würden jedoch überwiegen — ein kalkulierbares Geschäft. Bitkom-Expertin Julia Miosga erklärt den Erfolg der Abo-Boxen so:

„Dieses Geschäftsmodell ist besonders dann Erfolg versprechend, wenn dem Kunden Produkte und Pakete angeboten werden, die es im Laden nicht zu kaufen gibt. Gerne greifen Verbraucher auch dann zu, wenn es keine Mindestlaufzeiten und Versandkosten gibt und der Kunde einen Preisvorteil im Vergleich zum Einzelkauf erhält.“





So geht auch Metacrew mit seinen rund 100 Mitarbeitern inklusive der Logistik an die Zusammenstellung der Boxen heran. Pro Monat werden aktuell rund 60 000 Stück bundesweit verschickt. „Die komplette Box entsteht bei uns“, sagt Julia Eismann. Die Mitarbeiter seien vom Kontakt zu den Herstellern, deren Produkte in die Box kommen, über das Marketing bis zum Versand und der Beschaffung der tatsächlichen Boxen für alles zuständig. „Der Wert des Inhalts liegt immer über dem Preis, den der Kunde zahlt“, betont Eismann.

Produkteinführung für Hersteller ein Plus

Der Vorteil für Hersteller liegt für sie auf der Hand. „Eine Abo-Box ist eine spannende Plattform zur Einführung von Produkten.“ Das bestätigt auch der Digitalverband Bitkom. „Überraschungsboxen, also Abo-Boxen mit immer neuem Inhalt zu einem bestimmten Thema – etwa in den Bereichen Kosmetik, Schwangerschaft oder Basteln –, bieten Herstellern auch die Möglichkeit, Aufmerksamkeit und Probierkontakte für neue Produkte zu bekommen“, führt Miosga aus.

Das hat auch für Kunden Vorteile, findet Julia Eismann:

„Sie wiederum können Produkte testen und finden vielleicht auch Dinge, die sie nicht im Laden kaufen, weil sie nicht gezielt danach suchen.“





Die verkaufsstärkste Box von Metacrew ist aktuell die „pink Box“, eine von insgesamt zehn Abos, die die Osnabrücker anbieten. „Sie hat eine Zielgruppe, die ohnehin im Beauty-Bereich viel ausprobiert.“ Genau das — das Ausprobieren — ist laut Bitkom-Umfrage für 19 Prozent ein Grund, Abo-Boxen zu ordern.

Umfrage: Kunden kaufen Drogerieartikel im Abo

Die Umfrage des Digitalverbands zeigt auch insgesamt den Markt für das Geschäft mit dem Abo: Fünf Prozent der Befragten gaben an, Abo-Boxen für Drogerieartikel zu haben. Auch Lebensmittel- beziehungsweise Kochboxen lassen sich fünf Prozent regelmäßig liefern. Somit gibt es noch viel Luft nach oben. Die beiden Hauptargumente für die Bestellung von Abo-Boxen sind laut Umfrage mit 44 beziehungsweise 45 Prozent ganz deutlich die Kosten- und Zeitersparnis. 42 Prozent sehen die Zustellung alltäglicher Gegenstände als Erleichterung im Alltag, 24 Prozent freuen sich einfach über die regelmäßige Lieferung.

Also ein lohnendes Geschäft, wenn die Strategie aufgeht. Metacrew macht aktuell rund 20 Millionen Euro Umsatz mit den Abo-Boxen. Im Umsatzwachstumsranking des britischen Finanzmagazins Financial Times, das den Zeitraum 2014 bis 2017 betrachtet, hat es das Osnabrücker Unternehmen in diesem Jahr auf Platz 21 von 1000 geschafft. Mit der Übernahme des Hamburger Unternehmens Foodist — bekannt aus der TV-Show „Höhle der Löwen — sind für dieses Jahr konsolidiert bis zu 40 Millionen Euro Jahresumsatz angepeilt, die 50-Millionen-Umsatzgrenze ist für die Folgejahre im Visier.

Lebensmittelmarkt im Fokus

„Wir wollen den Lebensmittelmarkt weiter erschließen“, erklärt Julia Eismann den strategischen Grund für den Zukauf. 50 Mitarbeiter beschäftigt die Hamburger Firma. „Eine Entscheidung über Personal ist noch nicht gefallen. Ich gehe aber davon aus, dass jeder gebraucht wird.“ Rund 150 000 aktive Kunden nutzen die Onlineshopping-Plattform. „Auch Foodist bietet Abo-Boxen an, ebenso wie individuelle Thema-Boxen.“

Und Metacrew will noch weiter wachsen. Eismann sagt:





„Abo-Boxen sind kein reines Großstadt-Produkt.“





Neben dem Wachstum im Inland soll in Kürze mit der Schweiz und Österreich auch das deutschsprachige Ausland hinzukommen. „Hier sind wir derzeit dabei, die Vertriebsstrukturen aufzubauen.“