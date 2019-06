Osnabrück . Selbst die drohende Apokalypse findet in einer Welt voller Ignoranz, Egozentrik und Kommerz keine Beachtung. Im Limberg-Theater ging die Premiere des Stücks "Weltuntergang? Ist uns doch schnuppe!" als Produktion des Studierendenclubs 2018/19 über die Bühne.

"Die Erde ist krank. Sie hat diesen Homo sapiens." Von der Diagnose lässt sich das Sonnensystem schnell überzeugen. Doch wie verfährt man mit diesem aus dem Takt geratenen Erdball? Die Sonne (Lara Warnecke) schmollt. Die um sie versammelte "Sternenschaft" mit dem boxfreudigen Mars (Tobias Richter), dem stotternden Saturn (Elisa Palme) und der eleganten Venus (Feenja Domanski) weiß auch nicht weiter. Schließlich wird der zufällig vorüber rollende Komet Toni (Charlotte Törner) auf die Erde losgelassen, um das Problem Homo sapiens auf radikale Weise zu lösen. Dumm nur, dass der drohende Weltuntergang die Menschen kaum zu interessieren scheint.

Satirische Szenenfolge

"Weltuntergang? Ist uns doch schnuppe!" ist der Titel der diesjährigen Produktion des Studierendenclubs 2018/19 vom Theater Osnabrück, die am Samstag im gut besuchten Limberg-Theater Premiere hatte. Basierend auf dem 1936 uraufgeführtes und gleich verbotenes politisch alarmierendes Stück "Der Weltuntergang oder Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang" des jüdischen Autors Jura Soyfer (1912 bis 1939), erarbeitete das studentische Ensemble um Regisseurin Lena Horsch (Regieassistenz: Serina Wieser, Dramaturgie: Jens Peters) eine 50-minütige satirische Szenenfolge, in der Professor Guck den drohenden Weltuntergang durch eine Maschine stoppen will.

Den Part dieses rührigen Wissenschaftlers übernahmen gleich vier Spieler (Annika Bruno, Dennis Dreier, Lukas Danckert und Pascal Piede) und zeigten so dessen Zerrissenheit und wachsende Verzweiflung umso deutlicher an. Denn weder Politiker noch Medien sind an den Warnungen des Professors interessiert. In der aufgezeigten Welt voller Fake News, Egozentrik und Kommerz agierten Reporter verschiedener Länder als Sprachrohre ihrer jeweiligen Politsysteme.

Eine Politikerin erinnerte mit ihren immer gleichen Phrasen ("Geben wir ihm eine Chance.") an die glücklose britische Premierministerin Theresa May. Und eine Predigerin (Rebecca Fritzsche) betete nicht etwa um Seelenfrieden, sondern bewarb mit ihren Gehilfen einen silbernen Kragenknopf als profanes Allheilmittel. Angesichts solcher Ignoranz wunderte es wenig, dass sich am Ende der unterhaltsamen wie alarmierenden Inszenierung nur wenige Personen bei einem rettenden Raumgefährt einfanden, das aus einer mit Silberfolie drapierten Stehleiter bestand.



Weitere Aufführungen am 11. und am 13. Juni, jeweils 19.30 Uhr im Limberg-Theater (Alte Kaserne, Am Limberg, Osnabrück).