Unverhältnismäßige Sanktion für Osnabrücker Eltern

Osnabrück. Für Kinder – gerade für die kleinsten – ist es anstrengend, den ganzen Tag in der Krippe zu verbringen, keine Frage. Aber die Stadtverwaltung überschreitet mit ihrem Vorschlag, die Eltern für eine mehr als achtstündige Kinderbetreuung kräftig zur Kasse zu bitten, eine Grenze.

Knapp 30 Euro pro zusätzlicher halber Stunde statt wie bislang 10,66 Euro: Das kommt schon einer Sanktion gleich.

Wem gelten die „pädagogischen Gründe“, die die Verwaltung dafür ins Feld führt: den Kindern oder den Eltern? Was ist mit Alleinerziehenden, die womöglich auf eine lange Betreuungszeit angewiesen sind, um finanziell über die Runden zu kommen? Nicht alle rutschen unter die Einkommensgrenzen, die Geringverdiener von den Beiträgen ohnehin entbinden.

Ohnehin ist es bemerkenswert, dass die Stadt die Krippengebühren auch generell um weitere 18 Prozent erhöhen will – nach Erhöhungen um 5 Prozent 2018/19 und um 4 Prozent 2019/20. Endlich ist der Kindergarten für Mädchen und Jungen ab drei Jahren bis zur Einschulung in Niedersachsen kostenlos – und für die Kleineren soll es so viel teurer werden? Zwar befindet sich die Stadt im Vergleich mit anderen Kommunen bei den Kita-Beiträgen im unteren Feld – aber Osnabrück rühmt sich eben auch, familienfreundlich zu sein. Das passt mit den vorgeschlagenen Erhöhungen nicht zusammen.

Die Fraktionen, die im Osnabrücker Rat 2017 gegen die Stimmen von SPD und Linken für eine Beitragserhöhung aussprachen, argumentierten damit, dass es eh nicht dazu komme, weil das Land die Kita-Gebühren ja sowieso abschaffen wollte. Dass dies für Kinder unter drei Jahren gar nicht gilt, sagte damals keiner laut.