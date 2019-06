Osnabrück. Der Mensch und seine Lebenszyklen, sein Verhältnis zum anderen Geschlecht oder zu den allgegenwärtigen Bildschirmen: Gewichtige Themen haben sich die jungen Ensemblemitglieder der Osnabrücker Dance Company für ihren Abend "Open Windows" VII im Emma-Theater vorgenommen. Was die Zuschauer am Samstag, 6. Juni erwartet, zeigen erstmals auch einige Videos aus den Proben.

Mit spürbarer Leidenschaft haben die Tänzerinnen und Tänzer der Osnabrücker Dance Company an eigenen Choreografien gearbeitet, für deren Umsetzung sie 15 Probenstunden im Tanzsaal des Theaters zur Verfügung hatten. Am Samstag, 8. Juni sind die vier Choreografien erstmals im Emma-Theater zu erleben. Das Neue am diesjährigen Format "Open Windows": Das Publikum wird zum wichtigen Partner. Die Zuschauer bestimmen am Ende darüber, welche Choreografie den neuen Förderpreis von 1000 Euro erhält, den das Osnabrücker Reisebüro Höhenflug seit dieser Saison stiftet.

Cristina Comisso und Lennart Huysentruyt: In "16:9" setzen sie sich damit auseinander, was die vielen Bildschirme in unserem täglichen Leben mit uns machen. "Ständig sind wir einem Informationsfluss ausgesetzt, der unsere Aufmerksamkeit bindet", sagt Cristina Comisso. Das Stück will erkunden, wie die Bildschirme unsere mentale Gesundheit und Persönlichkeit beeinflussen oder gar manipulieren. Hier ein kleiner Probeneinblick:









Lennart Huysentruyt hat die Musik zu "16:9" selbst komponiert und programmiert.

Luka Ostrež: Mit "The room 4, 1 +1 = 4?" erzählt er mit vier Tänzern die Geschichte von Adam und Eva und ihren beiden Kindern auf eigene Weise und in einer modernen Fassung, wie er im Gespräch erläutert. Bei der Annäherung von Adam und Eva wird das Gehen eine Rolle spielen. Ostrež: "Das Gehen steht für die Schlichtheit der menschlichen Bewegung". Im Video sehen wir eine kurze Sequenz darüber, wie er selbst sein Thema ausdrücken möchte.

Einfachheit sei ja auch das Thema der Bauhaus-Bewegung, mit der sich die Dance Company in dieser Spielzeit auseinandergesetzt habe. "Wir sind aus Staub und wir werden wieder zu Staub", sagt er schmunzelnd. Deshalb wird Sand auf der Emma-Bühne liegen und mal als Schlachtfeld, mal als Spielwiese dienen. Er will wiedererkennbare Merkmale der biblischen Geschichte anbieten, aber auch Raum für eigene Interpretationen lassen. Bei einem Probeneinblick sieht man Cristina Comisso und Yi-Chi Lee mit roboterhaft zuckenden, eckigen Bewegungen voreinander stehen wie vor einem Spiegel und nur bei einer Umarmung entspannen sie ein wenig.









Ana Torre: Ihr Stück "Primal drops" ist am größten besetzt von allen vier Choreografien. Sieben Tänzer tanzen mit: Lennart Huysentruyt, Hampus Larsson, Rosa Wijsman, Marine Sanchez-Egasse, Luka Ostrež, Ayaka Kamai und Neven del Canto.









"Es geht es um Lebenszyklen, die uns prägen und beeinflussen bis zum Tod wie die Pubertät, die keine einfache Zeit ist, oder die erste große Liebe. Es beginnt mit schnellem Blick in die Zukunft, bevor sich die Erlebnisse herauskristallisieren bis zum Tod", sagt Theresa Leopold, Dramaturgieassistentin für Tanz. "Anna hatte von Anfang an einen konkreten Plan und ihr Stück ist klar strukturiert", sagt sie. Als Inspirationsquelle hat Ana Torre Oskar Schlemmer und Friedrich Nietzsches "Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik" genutzt.





Yi-Chi Lee: Seine Arbeit "Chopsticks" werden er selbst und Luka Ostrež gemeinsam tanzen. Er will erkunden, was es mit den Essstäbchen auf sich hat, mit denen man Gerichte zu sich nehmen kann. "Mit einem allein kann man nicht viel anfangen, man braucht zwei von ihnen und man muss den Umgang mit ihnen erlernen", sagt Theresa Leopold. Man ahnt es schon: Es geht nicht nur um die Essstäbchen, sondern auf einer metaphorischen Ebene um zwischenmenschliche Beziehungen.









Leopold beschreibt die Arbeit als sehr detailreich und fein. In der Zusammenarbeit von Yi-Chi Lee und Luka Ostrež auf der Bühne ist Vieles von dem entstanden, was sich Yi-Chi Lee vorstellt.