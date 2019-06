Am Freitag zieht das Sturmtief "Ivan" über die Region. Symbolfoto: imago images / Gottfried Czepluch

Osnabrück. Das Wetter an Pfingsten wird wechselhaft - nur am Sonntag dürfte es freundlich werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist am langen Wochenende alles dabei: Gewitter, Wind, Regen - aber auch Sonne. Sturmtief "Ivan" sorgt dabei für einen ungemütlichen Start in das Wochenende.