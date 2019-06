Osnabrück. Zum 17. Mal treffen sich im Ostbunker Bands, die bekannte Gassenhauer in ihren eigenen Versionen vorspielen. Zeitzeugen berichten vom großen Spaßfaktor, der sich während der Veranstaltung entwickelt.

Im Jahr 1998 standen die Donots auf der Bühne des Ostbunkers und spielten Coverversionen von ihren Lieblingssongs. „Tanztee“ hießt die Spaßveranstaltung, die sich – mit einer fünfjährigen Unterbrechung – in die Jetztzeit gerettet hat.

Am Samstag, 8. Juni, geht das gesellige Covern in die 17. Runde. Am Konzept hat sich nicht viel geändert: Jede Band, die sich beworben hat, darf für 15 Minuten auf die Bühne und ausschließlich gecoverte Songs spielen. Das Motto, das in den vergangenen Jahren auch schon mal „Schlager der 70er Jahre“ heißen konnte, führte dazu, dass Songs in sehr eigenwilligen Versionen gespielt wurden, wegen derer man, wenn es im Original im Radio lief, den Apparat aus dem Fenster werfen würde.

„The Power of Love“ lautete das Motto im vergangenen Jahr. „Wir haben beispielsweise ‚Das Model‘ von Kraftwerk interpretiert“, erzählt Sängerin Heidi Engel von der Band Much Better Thank You. Das habe so viel Spaß gemacht, dass sie sich jetzt sofort wieder beim Ostbunker angemeldet hätten. Zum Thema „Blockbuster“ hat die Band das Titelthema der Serie „Babylon Berlin“ einstudiert. „Hier kommt Alex“ von den Toten Hosen werden die Art-Folker im Walzer-Rhythmus interpretieren. Da ist Spaß definitiv vorprogrammiert.



Tanztee, das Cover-Konzert mit Barsch, CharMana, Die Romane, frittöhse merkelz, Moonraker, Much Better Thank You, Saviors of the Universe, Sounds & Colours. Samstag, 8. Juni, Ostbunker, 20 Uhr.