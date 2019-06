Osnabrück. Christoph Heinbach hat Korn im Blut. Der 36-jährige Transportlogistikmanager entstammt einer Korn-Dynastie, die bis 2013 in zwölf Generationen Korn gebrannt hat. Jetzt lässt er sein „Familienerbe“ wiederaufleben. Zusammen mit der Edelkorn-Brennerei Rosche aus Haselünne hat er den „Ick meene man“-Crafted Koorn Osnabrück entwickelt.

Heinbach ist in Diepenau bei Nienburg aufgewachsen. Sein Vater Uwe hat dort bis 2013 die Familienbrennerei „Fritz Dürre“ betrieben. Zu seinen prägendsten Kindheitserinnerungen gehören die Geräusche des Mahlwerkes. „Wenn wir morgens aufgewacht sind, knatterte die Mühle bereits, das Getreide wurde gemahlen und ging dann direkt in den Einmaischeprozess über“, erinnert sich Heinbach. „Wir hatten auch immer den Duft des verkleisterten Getreideschrotes in der Nase.“



Nach berufliche Stationen in München und Hong Kong, zog er 2014 nach Osnabrück und damit wieder in die Nähe seiner Familie. Vier Jahre später, als Heinbach ein Portrait seines Ururgroßvaters Friedrich Wilhelm „Fritz“ Dürre aus den 1920er Jahren und alte original Flaschenetiketten auf dem Dachboden seiner Eltern gefunden hatte, wuchs die Idee, die Familientradition wiederzubeleben.

Also begann er zu recherchieren und einen Businessplan zu schreiben. Die Verbindung von Tradition und Moderne stand dabei im Fokus. Er digitalisierte das Bild des Ururgroßvaters und die alten Etiketten und übernahm das plattdeutsche Motto seines Vorfahren „ick meene man“ (ich meine man) als Marke für den neuen Korn. Heute finden sich das Konterfeit des Ururgroßvaters und die alten Kornähren auf den neuen Flaschen wieder.

Korn hat ein Imageproblem

Zudem will Heinbach das Stigma der Billigspirituose aufbrechen. „Korn kann mehr!“, sagt der Unternehmer selbstbewusst. „Korn hat ein schlechtes Image und die richtigen Handwerksbetriebe gehen heute in der Masse unter.“ Daher war ihm auch die optische Erneuerung wichtig. „Ich bin los und hab mir direkt Gedanken, um die Flaschen gemacht!“ Die konische Flaschenform mit dem Dekordruck soll sich vom Massenmarkt abheben.

In der Edelkorn-Brennerei Rosche aus Haselünne hat er einen Partner gefunden, der ihn auch bei der Produktentwicklung aktiv unterstützt hat. „Korn darf schließlich nicht wehtun, sondern muss ein Genuss sein“, sagt Heinbach.

2000 Flaschen hat Start-Up-Unternehmer abfüllen lassen, von denen aktuell knapp 200 schon verkauft wurden. Derzeit ist sein Crafted Koorn vor allem in der Gastronomie zu finden. „Der Korn ist als Premiumprodukt sehr beratungsintensiv, daher ist es noch schwierig im Getränkemarkt oder Einzelhandel“, sagt Heinbach.

„Ich reife aktuell mit dem Projekt“, sagt der Logistiker, der das Projekt ausschließlich in seiner Freizeit stemmt. Seinen „Koorn“ empfiehlt mit rosa Pfefferbeeren zu servieren. Weitere Rezeptideen finden sich auf der Homepage.