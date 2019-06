Osnabrück/Georgsmarienhütte. Beim German Brand Award sind zwei Firmen aus der Region Osnabrück ausgezeichnet worden. Das Osnabrücker Energietechnikunternehmen E3/DC und die Content-Agentur Wiethe aus Georgsmarienhütte erhielten Preise für gute Markenführung.

E3/DC entwickelt Energiemanagement-Systeme für Wohnhäuser, mit denen die Gebäude bei Bedarf komplett unabhängig vom Stromnetz funktionieren. Das Technologieunternehmen wurde beim German Brand Award in der Kategorie "Building & Elements" mit der zweithöchsten Auszeichnung "Winner" prämiert. Zudem erhielt E3/DC von der Jury ein Prädikat in der Kategorie "Markeninnovation des Jahres". E3/DC zählt bereits zum dritten Mal in Folge zu den Gewinnern des Markenpreises, wie das Unternehmen mitteilte. Darin zeige sich eine hohe Kontinuität in der erfolgreichen Markenführung", sagte Marketing-Leiterin Petra Richter laut Mitteilung.

Gleich fünf Auszeichnungen sicherte sich die PR-Agentur Wiethe aus Georgsmarienhütte. Die höchste Ehrung "Gold" erhielt die Firma für die Neugestaltung ihres eigenen Internetauftritts. Ein zweites Mal Gold gab es für das von Wiethe entworfene und programmierte Karriereportal des Osnabrücker Unternehmens Kaffee Partner. Für weitere Projekte sammelte Wiethe insgesamt dreimal die zweithöchste Auszeichnung "Winner" ein.

Der German Brand Award wird seit 2016 vergeben. Hinter dem Preis stehen der privatwirtschaftliche Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung. Eine Jury aus Markenwirtschaft und -wissenschaft vergibt die Auszeichnungen für die besten Einreichungen.