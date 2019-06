Osnabrück. Trotz aller Feierei und närrischen Treibens in der vergangenen Karnevalssaison hat die Karnevalsgemeinschaft Hermania Hellern das soziale Engagement nicht vernachlässigt: Vergangenen Freitag überreichte der Verein dem Osnabrücker Hospiz eine gesammelte Spende in Höhe von 700 Euro.

Spenden an Karnevalsveranstaltungen

Nicht nur Tanzgruppen und Büttenredner traten den Besuchern bei den vergangenen Karnevalsveranstaltungen der KG Hermania Hellern entgegen, sondern auch das schwarze Schweinchen "Hermi" kreiste durch die Besucherreihen. Von der aktuellen Prinzessin Petra Biermann eingeführt, sammelt die Karnevalsgemeinschaft bereits seit zwei Jahren am Karnevalsauftakt, der Karnevalsfete und am Hausfrauennachmittag Spenden für den guten Zweck. "Wir denken auch an die, denen es nicht so gut geht, auch wenn wir feiern", erzählt Adjudant Manfred Helm. Das Schweinchen habe sich leicht gefüllt, denn "wenn einer anfängt zu spenden, ziehen die anderen schon mit", bekräftigt Präsident Norbert Dankelmann.





Dienst am Menschen seit 1994

Durch den Einsatz der Karnevalisten sind insgesamt 700 Euro für das Hospiz gesammelt worden. Damit reiht sich die Karnevalsgemeinschaft in die Gruppe von Spendern aus Privatpersonen, Vereinen und Firmen ein, die die Arbeit des Hospizes mitunter erst ermöglichen. Und diese Arbeit ist sehr weitreichend. Neben dem stationärem Hospiz gehören noch der ambulante Hospiz- und Kinderhospizdienst, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung und Hospiz-Pflegeberatung sowie die Trauerbegleitung zu den Hospizaufgaben. Die kaufmännische Leiterin Ira Nolte erklärt dazu: "Viele verbinden immer noch das stationäre Prinzip mit uns und nicht das ambulante, dass wir auch nach Hause zu den Menschen fahren". Dabei feiert das Hospiz in diesem Jahr zehn Jahre ambulanten Kinderhospizdienst, welcher zurzeit 20 Familien unterstützt, und 25-jähriges Bestehen des ambulanten Hospizdienstes. Hier werden Menschen am Lebensende dort begleitet, wo sie leben: zu Hause, im stationären Hospiz, im Krankenhaus, im Altenheim oder der Behindertenhilfe.

Wunsch zum Mitgliederzuwachs

25 Jahre nach Vereinsgründung des Hospizes ist Nolte stolz, "dass wir es geschafft haben, uns einen Namen gemacht zu haben". Außerdem ist sie "sehr, sehr dankbar, dass wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden". Der Hospizverein zählt heute rund 2000 Mitglieder. Ab einem Jahresbeitrag von 15 Euro kann jeder über ein Antragsformular der Website oder des Hospizbüros Mitglied werden. Dieser Betrag ist bewusst niedrig gesetzt, "weil man mit einem niedrigem Betrag nochmal mehr Leute motivieren kann, für die gute Sache zu spenden". Dabei wünscht sich Nolte auch junge Leute, die zumeist noch wenig Berührungspunkte mit dem Thema Tod und Sterben hätten, als Mitglieder zu erreichen.

Einen Mitgliederzuwachs wünscht sich auch die Karnevalsgemeinschaft Hermania Hellern. Mit einem recht hohen Altersdurchschnitt versucht der Verein, vor allem junge Leute anzuwerben, die sich schwer tun würden, in die traditionellen Vereine einzutreten. "Es ist überall schwierig", sagt Dinkelmann und meint damit nicht nur die Nachwuchsprobleme in Karnevals-, sondern auch in Schützen- und Sportvereinen. Manfred Helm erläutert dazu: "Vor zehn Jahren hatten wir noch 70.000 bis 80.000 Zuschauer". In diesem Jahr waren es nur rund 18.000.

Zukünftiges Engagement

Trotz der sinkenden Zahlen werde die Karnevalsgemeinschaft sich weiterhin durch Spenden und die Weitergabe von Informationsmaterial für das Osnabrücker Hospiz engagieren. So verspricht Prinzessin Petra Biermann: "Wir werden das weiter durchführen, auch wenn wir vielleicht mal keine Prinzessin oder Prinzenpaar haben werden".