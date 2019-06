Osnabrück. Bei einer Lastwagenkontrolle an der Autobahn 30 bei Osnabrück haben Polizisten einen Kartoffeltransport gestoppt, der mit kaputten Bremsen von England nach Osteuropa unterwegs war.

Drei von sechs Bremsscheiben fehlten vollständig, sagte Polizeisprecher Marco Ellermann am Freitag. „Es ist lebensmüde und zugleich verantwortungslos, mit solchen gravierenden Mängeln unterwegs zu sein." Mit so einer geringen Bremskraft könnten die Folgen bei einer Vollbremsung verheerend sein. Zusätzlich war die aus großen Kartoffelsäcken bestehende Ladung nicht gesichert. Der Lkw wurde stillgelegt und die Nummernschilder an Ort und Stelle entfernt.

Bei der Kontrolle am Donnerstag hatten die Beamten an praktisch allen überprüften 40 Lastzügen etwas auszusetzen, of wiesen die Reifen massive Schäden auf. Ein Gespann war um 80 Prozent überladen und musste seine Fahrt auf dem Parkplatz Rottkamp in Bissendorf unterbrechen. Nur die Hälfte des eigentlich erforderlichen Aufwands wollte ein Unternehmen tätigen, das zwei Bagger mit einem Schwertransporter transportierte. Wie die Beamten feststellten, durfte eigentlich nur einer der Bagger geladen werden. Der zweite Bagger musste dann von einem anderen Fahrzeug abgeholt werden.