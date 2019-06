Osnabrück. Die ganze Palette der Empathie, zu der eine Frau fähig ist, visualisiert die französische Künstlerin Elisabeth Besnier in ihren Bildern, die zurzeit in der Kunsthandlung Th. Hülsmeier gezeigt werden.

Die Emotionen der Frau stehen in den Bildern von Elisabeth Besnier im Fokus: Die eine schaut heiter, eine andere erschrickt, hier wird lauthals gelacht, dort verhuscht weggeschaut. Ein sinnlich gesenkter Blick, ein neugieriger Augenaufschlag, ein aufreizender Ausdruck, aber auch Trauer, Wut oder Konzentration, die Künstlerin zeigt in ihren Bildern die ganze Palette der Empathie, zu der eine Frau fähig ist.

Elisabeth Besnier ist Französin. Sie lebt in der Normandie und hat sich einer sehr eigenwilligen Maltechnik verschrieben: Mit einem Malmesser bringt sie Ölfarbe auf die Leinwand auf. Malmesser, das sind kleine Spachtel, mit denen man normalerweise zu dick aufgetragene Farbschichten aus einem Bild entfernt. Da Besnier aber festgestellt hat, dass ihr das Malen mit einem Pinsel nicht gefällt, hat sie sich mehr und mehr auf das Hantieren mit dem Malmesser konzentriert. Entsprechend besteht der Farbauftrag bei ihr nicht auch einzelnen Strichen, sondern aus breiten, flachen Farbflächen, die aus der Nähe betrachtet abstrakt wirken. Aus einiger Distanz betrachtet entpuppen sich die farbenfrohen Flächen als Porträts von Frauen in allen Lebenslagen. Sie wirken wie Studien zu den Gefühlsbewegungen, die sich in den Gesichtern einer Frau ablesen lassen.

Aber obwohl die Ausstellung in der Kunsthandlung Th. Hülsmeier „L´émotion au féminin“ heißt, sieht man in den Werken der Kümstlerin auch mal einen Golfspieler, man betrachtet mit ihr eine Straßenszene oder auch mal ein Automobil. So entdeckt man beispielsweise in einem ihrer Bilder ein Mini-Cooper. Aber ihr Hauptmetier ist und bleibt das Wesen der Frau, das sie in den meisten der über 40 Exponate künstlerisch unter die Lupe nimmt.

„L´émotion au féminin“: Ölbilder von Elisabeth Besnier, Kunsthandlung Th. Hülsmeier, bis 22. Juni, Mo.-Fr. 10-18.30 Uhr, Sa. 10-16 Uhr.