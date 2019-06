Osnabrück. Den Fachkräftemangel in der Pflege habe er früh kommen sehen, sagt Gerhard Töller. Als er vor 15 Jahren bei der Diakonie in Stadt und Landkreis Osnabrück anfing, war er zunächst als Prokurist für den Bereich Pflege verantwortlich.

"Das war eine große Umbruchszeit", sagt Töller, der mit 65 Jahren Ende Juni in den Ruhestand geht. Organisatorisch änderte sich bei der Diakonie damals einiges und mehrere kleinere Einrichtungen wie einzelne Pflegeheime im Landkreis kamen hinzu. Erst vor dreieinhalb Jahren wurden verschiedene Bereiche, etwa die Sparten Jugendhilfe, Altenhilfe und Suchtberatung unter dem Dach einer neuen Gesellschaft, der Diakonie Osnabrück Stadt und Land gGmbH, zusammengeführt, bei der derzeit 2200 Mitarbeiter angestellt sind. Töller übernahm die kaufmännische Geschäftsführung, theologischer Geschäftsführer ist Friedemann Pannen.

Für den Bereich Pflege betont Töller, dass die Diakonie immer tariftreu bezahlt habe. "Wir haben vergleichsweise noch eine gute Mitarbeiterzahl", so Töller. "Viele sind langfristig bei uns." Ein Wettbewerb verschiedener Pflegeeinrichtungen auf Kosten der Lohnentwicklung führe dazu, "dass Menschen sich in ihrer Arbeit nicht richtig behandelt und entlohnt fühlen", warnt der Diplomkaufmann.

Sternstunde Flüchtlingshaus-Leitung

Sternstunde seiner Laufbahn sei der Moment gewesen, als das Land Niedersachsen anfragte, ob die Diakonie die Leitung des Flüchtlingshauses am Natruper Holz übernehmen wolle. Das nach Erich Maria Remarque benannte Flüchtlingshaus ist einer von sechs Standorten der Niedersächsischen Landesaufnahmebehörde. Bis zu 600 Asylbewerber können dort untergebracht werden. Die Diakonie ist für den laufenden Betrieb zuständig und stellt das sozialpädagogische Fachpersonal zur Betreuung der Migranten. "Für uns war immer klar: In so eine Einrichtung gehört Wohlfahrt mit hinein", so Töller.

"Auch mein Nachfolger muss das Unternehmen weiterentwickeln", sagt der 65-Jährige. "Das ist eine spannende und tolle Aufgabe, die ich immer gern gemacht habe."

Nachfolger von Gerhard Töller wird Stephan Wilinski, der am 1. August startet. Seit 2005 ist Wilinski kaufmännischer Vorstand der Herrnhuter Diakonie in Sachsen.