Osnabrück. Verschiedene Musikstile und dennoch wie aus einem Guss: Der israelische Musiker Omer Avital erzeugte mit seinem Quintett Qantar klangliche Höhepunkte.

Man kommt aus dem Staunen gar nicht heraus: Gerade hat man noch ein klassisch anmutendes Motiv vom Piano gehört, da heben die Bläser an, zweistimmig eine wunderschöne Melodie zu spielen, die dem kontemporären Jazz zuzuordnen ist. Dann steigert sich die Intensität, flirrende Soli fliegen dem Zuhörer um die Ohren, bevor sich die Atmosphäre wieder beruhigt, um Sequenzen Platz zu machen, die arabisch geprägt sind. Dabei hört sich dieses Klangkonglomerat gar nicht eklektisch im negativen Sinne an. Nein, die verschiedenen Stile fügen sich wie selbstverständlich harmonisch zusammen. Zu verdanken haben die Zuschauer im Blue Note dieses fantastische Hörerlebnis dem israelischen Musiker Omer Avital.

Auf der Tournee mit seinem Quintett Qantar hat Avital einen Zwischenstopp in Osnabrück eingelegt. Im Gepäck hat er sein aktuelles Album, das er nach seiner Band benannt hat: „Qantar“. Der Titel ist Programm, ein Gemisch aus ‚Quintett‘ und Worten, die auf östliche und arabische Klänge verweisen. Diese Mischung präsentiert die Gruppe jetzt live und sie geht von der ersten Minute an unter die Haut.

Vom ersten Takt an Höhepunkte

Mit einer rasanten Komposition startet das Konzert. Als wolle Avital mit seinen Kollegen gleich von Anfang an zeigen, wo der Hammer hängt, steigert sich die Band zu ekstatischen Höhepunkten. Kein Zweifel, hier sind Fachleute am Werk, die sich gesucht und gefunden haben. Pianist Eden Ladin beherrscht das romantische Intro ebenso wie die quirlige Tasteneskalation. Drummer Ofri Nehemya schüttelt filigrane Beats ebenso wie ruppige Rhythmen mit einer unglaublichen Lässigkeit aus dem Handgelenk. Darüber hinaus stehen in der ersten Reihe zwei Bläser, die unterschiedlicher nicht sein können, sich aber hervorragend ergänzen. Alexander Levin spielt Tenorsaxophon, Asaf Yuria wechselt vom Tenor- zum Sopransaxophon. Träumerische Passagen in Avitals Kompositionen konterkarieren sie mit Soloimprovisationen, die sich zu euphorischen Eruptionen steigern. Beherrscht wird das Ganze recht unauffällig vom Bandleader, der mit seinem Kontrabass ein punktgenaues Fundament legt, seinem Instrument aber auch abgedrehte Akkorde, Geräusche und Tonfolgen entlockt, wenn sein Solopart gefragt ist. Und er ist derjenige, der am meisten Spaß an der Musik zu haben scheint, die unter seinem Dirigat entsteht. Oft hat er ein Lächeln auf den Lippen oder er lacht begeistert los, wenn seine Kollegen dem Jazz besonders enthusiastisch frönen.

Es muss der gemeinsame kulturelle Hintergrund sein, der diese Musiker so zusammengeschweißt hat, dass sie sich musikalisch blind vertrauen. Sie stammen alle aus derselben Gegend wie Avital, der 1971 in der israelischen Stadt Giv’atajim geboren wurde. Jetzt leben sie in den Vereinigten Staaten – wenn sie nicht auf Tour sind, um den Fans in der ganzen Welt zu beweisen, dass sich westliche und östliche, neue und alte, frei improvisierte und streng komponierte Musik wie aus einem Guss zusammen bringen lässt.