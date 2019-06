Reform der Sekundarstufe I: Ein dreifach Hoch dem Kompromiss

Osnabrück. Ohne der Ratssitzung vorgreifen zu wollen, darf man wohl sagen, dass die Kuh endlich vom Eis ist. Die Reform der Sekundarstufe I ist auf den Weg gebracht. Daran konnte auch das Störfeuer der Hinzugewählten nichts ändern.

Ihre Forderung, nun doch bitte gleich zwei weitere Integrative Gesamtschulen zu gründen, kam zur Unzeit und hätte das in nahezu zehn Jahren mühsam herangewachsene Pflänzchen Kompromiss gleich wieder eingehen lassen können. Da fehlte es ein wenig am politischen Gespür. Zumal klar war, dass ein solches Ansinnen mit der Ratsmehrheit derzeit nicht umzusetzen ist. Das wissen auch die IGS-Befürworter unter den Kommunalpolitikern und werden deshalb der Verwaltungsvorlage zustimmen. Und das tun sie in dem sicheren Wissen, dass ihre Entscheidung bei weitem nicht das Ende jeder schulischen Entwicklung in der Stadt bedeutet, sondern viel mehr ein Anfang ist, der durchaus auch die Installation integrierender Systeme beinhalten kann.

Und so gilt es jetzt, erst einmal den Kompromiss hochleben zu lassen, der durch das beeindruckende Beharrungsvermögen der vier Kommunalpolitikerinnen Knabenschuh und Neumann (beide CDU), Achler (SPD) sowie Strangmann (Grüne) zustande gekommen ist. Ihnen gebührt tiefster Respekt. Sie mussten zwei dicke Bretter bohren: Es galt, eine über die Parteigrenzen hinweg tragfähige Lösung zu finden und sie mussten diese dann auch noch in ihren jeweiligen Fraktionen durchsetzen. Nur die vier werden sagen können, welches der beiden Bretter dicker war.