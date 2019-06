Osnabrück. Hoch die Hände, langes Pfingst-Wochenende! Nicht nur das angesagte sonnige Wetter sorgt da für gute Laune, sondern auch beim Party-Angebot gibt es ein Hoch. Dafür sorgt zum Beispiel das "Serum"-Kollektiv, das nach rund zweijähriger Nachtleben-Pause jetzt die Kleine Freiheit für eine Club-Party nutzt.

Seit 2013 steht der Freundeskreis von Osnabrücker und Kölner Musikern, Light-Designern und Kultur-Aktivisten für spezielle Elektro-Events. Denn neben Sound- und Visuals-Zauber präsentiert das ursprünglich siebenköpfige "Serum"-Team einen Gast-DJ und hat hier schon perfektes Timing bewiesen: Mehrfach ist da ein schon heiß gehandelter, aber sich noch unter dem ganz großen Szene-Radar bewegender Geheimtipp nach Osnabrück geholt wurde.

Erste Nachtleben-Party seit Ende 2016

In der Vergangenheit war die Skatehall im Stadtteil Schinkel die Stamm-Location für die nächtlichen Club-Partys. Nachdem die meisten der siebenköpfigen "Serum"-Crew sich aber nach und nach aus Studium- und Berufsgründen aus der Hasestadt verabschiedet haben, sind die kreativen Event-Gestalter im Laufe des Jahres 2017 auf logistisch wesentlich einfacher auf die Beine zu stellende Open-Air-Termine umgestiegen. Im Schnitt rund drei Termine pro Jahr lautet seit 2013 die unveränderte Taktung.

Jetzt gibt es das Nachtleben-Comeback. "Wir wollten nach zwei Jahren mal wieder was anderes machen, und da bot sich die Kleine Freiheit, wo wir am 1. Mai schon im Beach-Bereich mit Elektro-Beats für Feierstimmung gesorgt haben, natürlich an", erklärt "Serum"-Aktivist Marcel Klobeck zum Hintergrund der Neuauflage des früheren Party-Highlights. Der Vorteil der Kleinen Freiheit, die 2015 erstmals vom Kollektiv erstmals für eine Party genutzt : Während früher in der Skatehall alles bis zur Tonanlage extra rangeschafft werden musste, ist die komplette Infrastruktur schon vor Ort.



Der in Köln lebende 29-Jährige: "Da ist der hohe Aufwand einer Nachtparty deutlich einfacher zu bewältigen." Aber auch am Sonntag wird schon mittags mit dem Aufbau gestartet, damit sich dann ab 23 Uhr die volle "Serum"-Wirkung in der "Freiheit" entfaltet. Gegen 12 Uhr fangen Lorenz Troiza sowie die für die Lichteffekte und Projektionen zuständigen Jannik Bussmann und Robert Schnüll mit dem Aufbau an, damit später das Umfeld für die elektronischen Beats perfekt ist. Außerdem beteiligt: Christoph "Hauni" Kantar und Beat Zander. Vom ursprünglichen Ur-"Serum" fehlt nur der sich derzeit auf seiner Weltreise in Südamerika befindende Daniel Matthias.

"Jeder von uns bringt durch verschiedene Musikeinflüsse und durch Präsentationsideen seinen Teil zum 'Serum'-Konzept ein", beschreibt Marcel Klobeck die Erfolgsformel, der in den vergangenen sieben Jahren veranstalteten rund 30 Club- und Freiluft-Partys. Am Sonntag legt mit Johanna Knutsson, einer in Berlin lebenden Schwedin, wieder eine Künstlerin auf, die nach Ansicht des "Serum"-Teams kurz davor ist, "durch die Decke zu schießen".

Die nächsten beiden "Serum"-Termine stehen auch schon fest: Am Sonntag, 21. Juli, sowie einen Monat später am 25. August gibt es Open-Air-Auflagen.

Serum Party, Pfingstsonntag, 9. Juni 2019, 23 Uhr, Kleine Freiheit, Hamburger Straße mit Johanna Knutsson und Marcik feat. Herr Pangasius DJ Kollektiv, Eintritt 7 Euro