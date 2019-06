Mit seiner Band kommt Gitarrist Axel Rudi Pell (Zweiter von rechts) am Donnerstag nach Osnabrück. Foto: Katja Borns

Osnabrück. Der Mann geht auf die 60 zu und ist immer noch einer der lautesten. Heavy Metal-Gitarrist Axel Rudi Pell kommt mit seiner gleichnamigen Band am Donnerstag, 13. Juni, in den Hyde Park in Osnabrück. Dann zeigt er, was Rock’n’Roll für ihn bedeutet.