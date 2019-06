Osnabrück. Einen Live-Vorgeschmack auf ihr kommendes, in Osnabrück aufgenommenes zweites Album lieferte das Jazzpop-Quintett Fré bei "Live im Grünen" am Büdchen am Westerberg.

Lieder über Großeltern, Geschwister, Väter und Mütter: Mit einem Familienkonzert der etwas anderen, thematischen Art verzauberte die aus den Niederlanden stammende Sängerin und Songschreiberin Frederike Berendsen samt ihrer Band Fré die Gäste im Biergarten am Büdchen am Westerberg. Drei unterschiedliche Sets, die wie drei Akte im Theater inszeniert wurden, und ein dazugehöriges Programmheft mit Texten: Die Live-Vorschau zum im Herbst kommenden zweiten Album „We Rise When We Lift Each Other Up“ machte deutlich, dass dahinter ein starkes Konzept steht. In Teilen bereits aufgenommen wurde es wie der Vorgänger „Nature´s Songs“ im idyllisch gelegenen Osnabrücker Tonstudio Fattoria Musica, mit dem die Musiker einen ihrer „Lieblingsorte auf dieser Welt“ gefunden hätten, wie die Frontfrau betonte. Passend zu den Songs fand dort auch echtes Familienleben statt: Während der Sessions habe ihre Mutter für alle gekocht und auch ihr israelischer Stiefvater, der einen großen musikalischen Einfluss auf sie ausgeübt hat, sei anwesend gewesen. Aus seiner Feder stammt der Song „Hold Onto My Wings“, der sich im Mittelteil des Werkes befindet.









Elfengesang und Klangbilder

Begonnen hatte dieser besondere Abend aber mit „Invocation“, einer eindringlichen Spoken Word-Hommage an die Großeltern, die dem Publikum Berendsens großartige, glasklare Singstimme noch vorenthielt. Das sollte sich aber schnell ändern mit Liedern über den Vater, den sie erst posthum besser kennengelernt hat, dessen Mutter, Väter und deren Verhältnis zu ihren Töchtern generell oder einem für alle Mamas, bei dem die männliche Hälfte der Band konsequenterweise der Timezone-Bühne fernblieb – für ein fein perlendes Zusammenspiel der Saiten des Akustik-Basses von Caris Hermes und von Berendsens E-Gitarre. Für den ihrer älteren Schwester gewidmeten „Woodelves Dance“ tauschte sie diese gegen eine fröhlich gestimmte bolivianische Charango mit zehn Saiten - in der „veganen Variante“ aus Holz anstelle von Gürteltier. Schloss man die Augen, konnte man spätestens beim Schlagzeugsolo von Lukas Büning die beiden jungen Elfen förmlich über die Wiesen hüpfen und auf Bäume klettern sehen. Auch Keyboarder Julian Bohn leistete seine Beiträge dazu, dass aus jazzig angehauchten Versatzstücken kleine akustische Gesamtkunstwerke mit einer sehr bildhaften Klangsprache wurden.





Verschiedene Stimmungen

Der abschließende dritte und beste Teil des Konzeptalbums, das zur Vermeidung von Plastikmüll bewusst nicht in klassischer CD-Form erscheinen soll, handelt vom Abnabeln und Großwerden. Auf ein wieder gesprochenes „Growing“ folgte in die Dämmerung hinein mit „Sending A Message“ einer der Höhepunkte. Während sich hier ein so akzentuiertes wie gefühlvolles, filigranes Zusammenspiel dieses wunderbaren Ensembles entwickelte, geriet „No Mud No Lotus“ mit seinem charmanten Chorus vergleichsweise geradeaus treibend. Beim „Re-Awakening“ kam die Ukulele zum Einsatz und der Kontrabass lief grandios. Zum furiosen Titelstück, das funky begann und poppig endete, konnte gar das Biergartenpublikum zum Mitsingen bewegt werden. Ein demütiges und im Duett elektronisch verstärkt und verzerrt gesungenes „Gratitude“ bildete schließlich den Epilog einer feinen, komplexen Musikaufführung, die mit „Fré-Jazz“ nur unzureichend beschrieben wäre.