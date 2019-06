Osnabrück . Die Mitarbeiter der Sparda-Bank haben privat 2500 Euro gesammelt. Mit dem Geld sollen Schulbücher und Lernmaterial für Kinder aus armen Familien angeschafft werden.

„Wir von der Sparda-Bank fühlen uns dem Verein Kinder in Not Osnabrück sehr verbunden, denn auch in unserer Stadt sollten alle Kinder die gleichen Chancen auf eine gute Zukunft haben“, sagte Sparda-Bank-Filialleiterin Brigitte Scheuer. Die Sparda-Mitarbeiter im Vertriebsgebiet Nord haben privat 2.500 Euro für den guten Zweck gesammelt. „Das zeigt einfach, wie sehr unserer Belegschaft das Thema am Herzen liegt“, betonte die Betriebsratsvorsitzende Helga Kerkhoff.

Das Geld wird verwendet, um in Osnabrück Kinderarmut zu bekämpfen, vor allem durch Bildung, „die stärkste Waffe im Kampf gegen Kinderarmut überhaupt“, sagte Robert Seidler, Vorsitzender des Vereins Kinder in Not in Osnabrück bei der symbolischen Scheckübergabe und bedankte sich im Namen des Vereins für die Spende.

Im Vergleich mit Kindern in gesicherten Einkommensverhältnissen seien arme Kinder oft schon früh aus den Lebensbereichen Bildung, Kultur und Sport ausgegrenzt, sagte Seidler. Je länger Kinder in Armut lebten, desto schlechter seien ihre Chancen. "Oft haben sie kein eigenes Kinderzimmer und keinen Ort für Schularbeiten." Auch deshalb übernehme der Verein Sachkosten und Lernmaterial von Kindern aus ärmeren Familien. Seidler: „Arm bleibt arm, diesen Teufelskreis dürfen wir nicht einfach hinnehmen, wir müssen die wachsende Kinderarmut aktiv angehen. Das ist eine gute Zukunftsinvestition für uns alle.“