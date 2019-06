Osnabrück. „Einst“ lautete das Motto eines Kurses an der Musik- und Kunstschule. Acht Teilnehmer zeigen jetzt Werke, die während des Kurses entstanden sind.

Im Vorbeigehen wahrnehmen, stutzen, näher inspizieren: Das kann zurzeit jedem an der großen Fensterfront des Berliner Carrés passieren. Rund um die Uhr sind dort zahlreiche Kunstwerke zu sehen, die während eines Projekts der städtischen Kunstschule entstanden sind.

Ob menschliche Figur, filigrane Abbildung eines Tieres, ob Installation mit Federn, Händen und Spiegel oder abstrakte, aleatorische Arbeit – sehr unterschiedlich fallen die Exponate in Form und Farbe aus. Eine Farbe ist allerdings häufiger zu sehen: Ein Braunton, der auf der Basis von Moorlauge entstand und durch Beimengung von Pigmenten farbliche Nuancen bekam. „Ich benutzte die Lauge gern auf unbehandeltem Fotopapier“, sagt Renate Hansen, die den Kurs unter dem Titel „Die Kunst und das Ich“ seit einigen Jahren an der Musik- und Kunstschule anbietet. „Jedes Jahr suche ich mir einen inhaltlichen Schwerpunkt.

Selbstreflexion in der Dimension Zeit

Die Arbeiten, die jetzt im Carré zu sehen sind, beziehen sich auf die Zeit“, so Hansen. Um sowohl den Zukunftscharakter der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Ich als auch die Vergangenheit mit einschließen zu können, wählte sie das ambivalente Wort „Einst“ als Thema. „Die Kursteilnehmer hinterfragten ihre Position als Individuum in der Gesellschaft. Die Ergebnisse setzten sie in ihren Kunstwerken um“, betont Hansen.

So sind nicht nur Werke zu sehen, die die Kursteilnehmer allein anfertigten, sondern auch Gemeinschaftsarbeiten. Beispielsweise entstand ein großformatiges Bild, indem acht Personen ein Papier hielten, auf dem sie eine in Moorlauge getauchte Murmel hin und her bewegten. Für besondere Inspiration sorgte ein Workshop, den der slowenische Künstler Marko Pogačnik im Rahmen des Kursangebots abhielt. „Pogačnik ist ‚Unesco-Künstler für den Frieden‘ und konnte unseren Teilnehmern sehr interessante Impulse vermitteln“, erklärt Martin Fenner, Leiter der städtischen Kunstschule. Er hatte die Kooperation mit Ralf Hellige vom Vorstandsstab der Sparkasse, der für die Nutzung des Carrés verantwortlich zeichnet, und der Musik- und Kunstschule initiiert.

„Einst“: Ausstellung mit Ergebnissen des Kurses „Die Kunst und das Ich“, Berliner Carré der Sparkasse Osnabrück, bis 21. Juni.