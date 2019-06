Osnabrück. Nach seinem bejubelten Auftritt während der diesjährigen Maiwoche feiert der Osnabrücker Saxophonist und Sänger Tommy Schneller sein 30-jähriges Bühnenjubiläum in Osnabrück mit mehreren anderen Bandformaten.

Herr Schneller, im Herbst feiern Sie einen runden Geburtstag. Wie lebt es sich als fast 50-jähriger Berufsmusiker?

Mir ging es selten besser. Daher habe ich auch beschlossen, 2019 zum Tommy-Schneller-Jubiläumsjahr zu machen. Ich stehe vermutlich seit 30 Jahren auf der Bühne.





Erinnern Sie sich an Ihren ersten Auftritt?

Ja, das war mit Christian Bleiming in Münster. Das müsste jetzt tatsächlich 30 oder 31 Jahre her sein. Genau habe ich das nicht nachgehalten.





Offenbar bringt Ihr Jubiläumsjahr einige Überraschungen mit sich…

Das ist richtig. Ein Wunsch, den ich schon lange hatte, wird wahr. Meine Songs werden von einer Big Band interpretiert.





Wie kam es dazu?

Das ist eine längere Geschichte. Vor einigen Jahren habe ich zwei Musiker kennen gelernt, die ich seither gerne als Vertreter in meine Band hole, wenn mein Posaunist Dieter Kuhlmann und mein Trompeter Gary Winters mal verhindert sind. Dann frage ich Sebastian und Benni Stanko, ob sie aushelfen können. Irgendwann habe ich dann deren Vater kennen gelernt, einen Jazz Gitarristen und Musiklehrer aus Cloppenburg, der oft Arrangements für Big Bands schreibt. Nachdem er meine Band live gesehen hat, fragte er, ob er Songs von mir mit seiner Big Band spielen dürfe. Mittlerweile hat er 12 Songs umarrangiert, die wir auch schon mal live gespielt haben. Damit kommen wir jetzt nach Osnabrück. Das Motto lautet: Tommy Schneller Band Goes Big Band.





Ist es nicht sehr aufwendig, mit einer Big Band aufzutreten?

Das ist richtig. Da wir mit 20 ausgesuchten Musikern spielen, die sonst beispielsweise in der NDR Bigband oder bei der WDR Big Band mitmachen, wird das schon ein wenig kostspielig. Daher sind wir auch noch auf der Suche nach Sponsoren und Förderern. Sollten sich Unterstützer finden, könnte ich vielleicht auch meinen größten Traum verwirklichen und das Material im Tonstudio Fattoria Musica aufnehmen, um es als Album zu veröffentlichen.





Wo treten Sie denn mit Ihrer Big Band auf?

Das wird am 28. Juli oben auf dem Westerberg sein. Das ist an dem Sonntag nach dem Büdchenfest. Dann steht dort noch die große Bühne, die wir ab 17 Uhr nutzen.





Am Büdchen sind Sie aber jetzt im Juni bereits live zu sehen.

Das ist auch richtig. Aber das ist aber eine andere Geschichte: im Rahmen von Live im Grünen. Da trete ich im Duo mit dem Pianisten Christian Rannenberg auf. Wir erzeugen Wohnzimmeratmosphäre im Biergarten. Hoffentlich wird das Wetter schön. Wir haben an diesem idyllischen Ort auch schon bei Temperaturen von acht Grad musiziert. Das war allerdings im Mai und nicht so schön.





Wenn Sie auf 30 Jahre Live-Musik zurückschauen: Fallen Ihnen Höhepunkte ihrer Karriere ein?

Zunächst muss ich dazu sagen, dass ich im Allgemeinen mit der Besetzung meiner aktuellen Band sehr glücklich bin. Oh, und dann müsste ich meine Auftritte als Saxophonerzengel beim Gott of Schlager Christian Steiffen erwähnen. Wer miterlebt hat, wie 2000 Zuschauer im Kölner E-Werk beim Song „Kack Kack Kack Kack Karneval“ steil gegangen sind, der weiß, was ich meine. Ähnlich dürfte die Stimmung wohl auch werden, wenn wir beim Schlossgarten Open Air Mitte August wieder in Osnabrück auftreten.





Termine: Tommy Schneller und Christian Rannenberg, 12. Juni, 19.30 Uhr Live im Grünen am Büdchen; Tommy Schneller Band Goes Big Band, 28. Juli, 17 Uhr, Büdchen-Areal