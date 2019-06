Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei hat nach eigenen Angaben am Dienstag einen Mann dingfest gemacht, der versucht haben soll, mehrere Einbrüche zu begehen.

Eine Anwohnerin der Schepelerstraße hatte am Nachmittag Geräusche an ihrer Haustür vernommen. Kurz darauf bemerkte sie einen Mann, der sich an der Haustür eines gegenüberliegenden Hauses zu schaffen machte und sprach den Unbekannten an. Dieser erklärte, dass er dort wohnen würde und sich ausgesperrt hätte.

Beschreibung trifft zu

Der Frau kam das Verhalten laut Mitteilung verdächtig vor, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Der Unbekannte flüchtete unterdessen in Richtung Hauptbahnhof, die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem Verdächtigen. An der Einmündung Holtstraße/Petersburger Wall stellten die Beamten eine Person fest, auf die die Beschreibung der Anwohnerin zutraf. Dabei handelte es sich um einen 49 Jahre alten Mann, der für die Polizisten kein Unbekannter war.

Ermittlungen laufen

Sie brachten den Verdächtigen zur Wache und stellten bei einer weiteren Überprüfung in der Schepelerstraße fest, dass zwei Haustüren beschädigt worden waren. Offenbar hatte der 49-Jährige versucht, diese aufzuhebeln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erfolgte am Mittwochmorgen eine Vorführung beim Amtsgericht Osnabrück. Der Haftrichter erließ einen Haftbefehl, sodass sich der 49-Jährige jetzt in Untersuchungshaft befindet. Nun prüfen die Ermittler der Osnabrücker Polizei, ob der Mann noch für weitere Einbrüche in Frage kommt.