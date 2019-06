Osnabrück. Angehende Heilerziehungspfleger des Berufsbildungswerkes Osnabrück (BBW) haben sechs Wochen lang versucht, aus 10 Euro Startkapital mehr Geld zu machen. Zusammen gekommen sind 1015 Euro, die die Osnabrücker Werkstätten gut gebrauchen können.

Mit 10 Euro fing jede der fünf Gruppen an. Ziel war es, diese so zu investieren, dass am Ende eine möglichst hohe Spendensumme dabei herum kommt. Um es spannend zu machen, gab es einen Wettbewerb zwischen den Gruppen. Wer hat die beste Idee? Wer sammelt am meisten Geld?

Eine Gruppe baute einen Stand nahe der Supermarktkasse auf und bat Kunden ihre Pfandbons zu spenden. Besonders gut sei es gelaufen, wenn ihnen die Chance gegeben wurde, ihr Anliegen zu erklären.

Clevere Investition

Katharina, Janin, Lea, Christian und Mike haben ihr Startkapital in einen Stand auf dem Flohmarkt investiert. Aus alten CDs bastelten sie Ohrringe und verzierte Boxen, "Upcycling" nennt sich das. Ihre Schmuckstücke verkauften sie dann auf dem Flohmarkt. Außerdem halfen sie gegen Spende beim Rasenmähen, Umpflügen und auf einem Pferdehof. Einen Teil ihres Erlöses investierten sie in die eigene Herstellung von Marmelade, die sie wieder verkauften. Zusammen haben sie so 394,12 Euro eingenommen.

Mehr Geld sammelte nur die Gruppe mit dem Muffinverkauf. Mit den 10 Euro kauften sie die Zutaten für den Teig. Außerdem stellten sie das Projekt beim Dienstabend der Freiwilligen Feuerwehr vor und sammelten dort Spenden. Diese zwei Aktionen brachten es auf 493,91 Euro ein.

Wirtschaft gehört zur Ausbildung dazu

Insgesamt kommen die elf angehenden Heilerziehungspfleger auf 1015,96 Euro. Das Geld geht an die Osnabrücker Werkstätten, die Teil der Heilpädagogischen Hilfe (HHO) sind. In den Werkstätten arbeiten Menschen mit Behinderung zum Beispiel in den Bereichen Tischlerei oder Montage. Um das Level von Neulingen richtig einschätzen zu können, nutzen die Werkstätten spezielle Arbeitskisten. An kleinen Aufgaben mit Holzdübeln, Schrauben und Muttern können die beruflichen Kompetenzen ausprobiert und langsam gesteigert werden. So bekommt jeder eine Aufgabe, die zu ihm passt.

Gerd Sommer vom BBW erklärte, dass Heilerziehungspfleger heute auch wirtschaftliche Kompetenzen haben müssen. Wer im sozialen Bereich arbeitet, müsse auch Erfahrungen im Fundraising haben. Die Schüler fanden es schwierig, auf Menschen zuzugehen und oftmals nur Desinteresse zu erfahren – umso schöner waren dafür die ausführlichen Gespräche mit Passanten.

Die Schüler kennen sich gut in der HHO aus, fünf von ihnen haben schon mal ein dreimonatiges Praktikum in der Einrichtung gemacht. Dabei haben sie alle Bereiche durchlaufen: Wohnen, Werkstatt und die Kinder- und Jugendhilfe. Immer wieder fangen Absolventen des Berufsbildungswerkes bei der HHO an. Die Kooperation gilt als Sprungbrett für die Schüler. Jens Pöttger, Abteilungsleiter der Osnabrücker Werkstätten, findet es spannend, mögliche zukünftige Kollegen früh kennen zu lernen. Die Spendenaktion mit Startkapital findet seit bald zehn Jahren statt.