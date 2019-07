Osnabrück. Die Firma Titgemeyer blickt auf eine lange Tradition zurück. Sie wurde 1901 gegründet. Viele Dinge haben sich seitdem geändert – auch die Zeitung.

Der Wandel der Zeiten wird auch daran erkenntlich, wie sich Jayne Gray und Celine Nannemann über das Weltgeschehen informieren. Sie absolvieren Ausbildungen zu Groß- und Außenhandelskauffrauen bei Titgemeyer und nehmen an der Initiative „Zukunft bilden“ teil. Während Jayne Gray die Zeitung zu Hause in gedruckter Form in die Hand nimmt, liest Celine Nannemann sie online. „Da hat man alles schnell auf einen Blick, es ist kompakter und die Zeitung nimmt nicht so viel Platz ein“, sagt sie.

Zur Sache Bildungsinitiative "Zukunft bilden" „Zukunft Bilden“ ist eine Bildungsinitiative für Auszubildende, die von Firmen und Institutionen aus der Region unterstützt wird. Ein Jahr lang bekommen die Teilnehmer die „Neue Osnabrücker Zeitung“ oder eine ihrer Regionalausgaben als Abo kostenlos nach Hause geliefert und erhalten die Chance, ihr Allgemeinwissen zu verbessern. Dieses können sie beim wöchentlichen Zeitungsquizz unter Beweis stellen und tolle Preise gewinnen. Begleitveranstaltungen vervollständigen das Konzept. Weitere Informationen gibt Dorothee Lampret unter Telefon 0541 310233 oder per E-Mail an d.lampret@noz.de

Titgemeyer agiert international und gilt als eines der führenden Unternehmensgruppen für Befestigungstechnik und Fahrzeugbauteile. Die Firma beschäftigt mehr als 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 15 Standorten Europas. Für Auszubildende, die die Zusatz-Qualifikation „Europa-Kauffrau oder -Kaufmann“ erlangen wollen, bietet das Unternehmen ein dreiwöchiges Praktikum im EU-Ausland an.

Auch in England hat Titgemeyer zwei Standorte. Daher ist für Jayne Gray, deren Vorfahren zum Teil aus Wales stammen, und Celine Nannemann interessant, ob es zum Brexit kommt und wie es dann mit den geschäftlichen – und privaten – Beziehungen weiter geht. Das Thema Brexit oder auch die Zollpolitik werden im betrieblichen Unterricht neben den ausbildungsrelevanten Themen im Bereich „Politik und Wirtschaft“ behandelt.

Vom Lager bis ins Marketing

Das Thema Reisen müssen Jayne Gray und Celine Nannemann aber noch eine Zeitlang beiseitelegen. Während ihrer Ausbildungen reisen sie jedoch durch die verschiedenen Abteilungen von Titgemeyer. Ihre Reise fängt im Lager an, dann geht es bis ins Marketing, in den Einkauf oder den Vertrieb. „Das finde ich sehr gut. So lernt man den Betrieb besser kennen und immer was Neues dazu“, sagt Jayne Gray. „Und man lernt alle Leute kennen“, ergänzt Celine Nannemann.

Auch für sie ganz persönlich bietet das Reisen durch die verschiedenen Abteilungen einen Nutzen, wie Jayne Gray erklärt: „Man kann für die Zukunft sehen, was einem gefällt und wo man sich nach der Ausbildung sieht.“ Die Übernahmequote bei Titgemeyer ist hoch, sagt Personal-Leiter Dennis Dierker. „Im fortschreitenden demographischen Wandel und durch den zunehmenden Fachkräftemangel möchten wir unseren Nachwuchs selbst ausbilden, auch um langjährig Beschäftigte und Wissensträger bei Eintritt in den Ruhestand adäquat ersetzen zu können“, sagt er.

Insgesamt sind 25 Auszubildende in Osnabrück tätig. 21 Auszubildende davon werden zu Groß- und Außenhandelskaufleuten, einer zum Informatik-Kaufmann und drei Fachkräfte für Lagerlogistik ausgebildet. Ab dem 1. August werden in dem Werk in Lotte zusätzlich Maschinen- und Anlagenführer sowie Fachkräfte für Metalltechnik ausgebildet. Titgemeyer ist von der Industrie- und Handelskammer als „Top Ausbildungsbetrieb“ zertifiziert worden.