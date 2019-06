Osnabrück. An Verspätungen sind Fahrgäste im Osnabrücker ÖPNV gewöhnt. Deswegen werden sie es auch verschmerzen, auf das neue, verbesserte Busnetz vier Monate länger warten zu müssen als geplant. Denn Sorgfalt geht vor Geschwindigkeit. Ein Kommentar.

