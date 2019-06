Osnabrück. In der Region Osnabrück gibt es mehr als 750 arbeitslose Menschen mit Handicap. Dabei werden vielerorts Arbeitskräfte gesucht. Die Messe "Einfach teilhaben! Neue Wege der Personalgewinnung" am kommenden Mittwoch, 12. Juni 2019, im VIP-Raum des VfL Osnabrück soll das Potenzial dieser Menschen für Unternehmen in den Fokus rücken.

"Menschen mit Behinderung haben es in unserer Gesellschaft nicht einfach", sagt Christiane Fern von der Osnabrücker Filiale der Agentur für Arbeit. Besonders bei der Jobsuche hätten sie es viel schwerer, da sie mit Vorurteilen zu kämpfen hätten. "Viele denken, dass sie per se leistungsgemindert sind", sagt Fern. Das stimme aber nicht. Menschen mit Handicap seien nicht alle ungelernt und langzeitarbeitslos. Es gebe unter ihnen auch Fachkräfte mit einer betrieblichen Ausbildung und Akademiker.

"Es gibt nicht 'den einen' behinderten Menschen, sondern Behinderungen in so vielen Facetten", sagt Michael Kempf, Prokurist der Osnabrücker Werkstätten. 2250 Menschen mit Handicap sind dort derzeit beschäftigt. Einige seien natürlich dauerhaft auf solche Einrichtungen der Behindertenhilfe angewiesen. "Aber wir haben auch Menschen, die sehr hart und konsequent an sich gearbeitet haben, sich qualifiziert haben und auf den ersten Arbeitsmarkt wollen", berichtet Kempf.

Brachliegendes Potenzial

Um den Kontakt zwischen diesen Menschen und möglichen Arbeitgebern herzustellen, haben die Osnabrücker Werkstätten, die Agentur für Arbeit und der VfL Osnabrück gemeinsam die Messe "Einfach teilhaben!" organisiert, die erste dieser Art. Zu Beginn erhalten die Arbeitgeber durch einen Fachvortrag zunächst einen Einblick in die Thematik: Wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Bekomme ich Unterstützung? Zudem werden Best-Practice-Beispiele vorgestellt, also konkrete Fälle, in denen die Inklusionsbemühungen vorbildlich funktioniert haben und zu beiderseitigem Vorteil sind. "Menschen mit Behinderung sind brachliegendes Potenzial", bringt es Fern auf den Punkt.

"Einfach teilhaben! Neue Wege der Personalgewinnung" Die Messe findet am 12. Juni 2019 von 16 bis 19 Uhr im VIP-Raum des VfL Osnabrück (Scharnhorststr. 50, 49084 Osnabrück) statt. Anmeldungen und Information: Agentur für Arbeit, Lars Hirseland, Tel. 0541/980-650

Osnabrücker Werkstätten, Manfred Ende, Tel. 0541/18009-576

VfL Osnabrück, Tim Bormann, 0541/7708710

Im zweiten Teil findet dann der eigentliche Messebesuch statt, bei dem die Teilnehmer und Arbeitgeber erste Kontakte knüpfen können. "Und wenn es ganz toll läuft, ergeben sich durch die Messe sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen für die Teilnehmer", hofft Fern. Bisher haben sich 30 Unternehmen für die Börse angemeldet – vom Handeln über das Handwerk bis zur Ernährungsindustrie –, doch die Verantwortlich hoffen noch auf mehr.

Inklusiver Arbeitsmarkt

"Das ist ein neuer, innovativer Weg und gut angelegte Zeit für jedes Unternehmen", sagt Tim Bormann, Leiter der Abteilung Vertrieb/Sponsoring beim VfL Osnabrück. Auf der anderen Seite werden mehr als 70 interessierte Menschen mit Handicap erwartet. "Wir versuchen, die Teilnehmer auf diesen Tag gut vorzubereiten, denn die Aufregung wird größer sein als normal", erzählt Fern.

Die Veranstaltung soll aber nicht nur eine reine Jobbörse sein, sondern grundsätzlich für mehr Offenheit für dieses Thema werben. Kempf wünscht sich "einen inklusiveren Arbeitsmarkt als den, den wir zurzeit haben". Neben den Werkstätten der Behindertenhilfe gibt es nach Angaben des Prokuristen in Deutschland 900 sogenannte Inklusionsunternehmen, in denen 12.000 Menschen mit Handicap sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Diese Betriebe bilden ein Bindeglied zwischen den Werkstätten und dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Für Kempf geht das aber nicht weit genug: "In einem inklusiven Arbeitsmarkt wären die überflüssig." Alle Unternehmen müssten inklusiver denken.

Positive Erfahrungen

Das zahlt sich laut Fern auch aus. Denn: "Wenn beeinträchtigte Mensche eine echte Chance bekommen, bekommen die Betriebe unserer Erfahrung nach unglaublich motivierte und loyale Mitarbeiter."

Diese positiven Erfahrung hat auch der VfL Osnabrück bereits an mehreren Inklusionstagen gemacht. Menschen mit Handicap wurden unter anderem im Catering eingesetzt. "Wir freuen uns, dass der VfL nicht nur für Fußball steht, sondern auch für Integration", sagt Bormann.