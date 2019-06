Osnabrück. Bis zum Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ haben sich die 14- und 13-jährigen Schüler aus dem Raum Osnabrück vorgekämpft. Am 9. und 12. Juni fahren die jungen Perkussionisten zum Finale in Halle/Saale.

Jan Pohlmann konzentriert sich. Drei Sekunden, dann beginnt er, die Böden mehrerer Kochtöpfe mit den Schlagzeugbesen zu bearbeiten, die er in der Hand hält. Langsam steigert er Rhythmus und Intensität, wechselt zu verschiedenen Trommeln, betätigt zusätzlich eine Basstrommel mit einem Fußpedal. Eine Kesselpauke gibt bald jaulende Töne von sich, dann streicht der Musiker mit einem Geigenbogen eine Klangschale an. Der Sound vibriert, beginnt unter dem Einfluss des Kesselpaukenpedals jämmerlich an zu wimmern.

Generalprobe fürs Finale

Das Interessante an der perkussiven Soloperformance, die Jan Pohlmann auf der Bühne des Hauses der Jugend äußerst virtuos darbietet, ist: Jan ist erst 14 Jahre alt. Bevor er mit der experimentellen Komposition „Wild Garden“ für Aufsehen gesorgt hat, spielte er bereits mehrere Stücke auf der Marimba, sowie mit dem Schlagzeug und einer einzelnen Snaredrum. Sinn der Übung: Unter dem Motto „Fit für den Bundeswettbewerb“ findet während des Deutschen Musikfestes im Haus der Jugend die Generalprobe für das Finale von „Jugend musiziert“ statt. Während draußen ein Spielmannszug beherzt in die Blasinstrumente bläst, zeigen Jan Pohlmann und Philip Folz im Saal, was eine perkussive Harke ist.

Beide werden an der hiesigen Musikschule unterrichtet und haben sich in diesem Jahr zu dem renommierten Wettbewerb angemeldet. Die Regional- und Landesentscheidungen haben die beiden Perkussionisten bereits für sich entscheiden können, jetzt wurden sie vom Veranstalter zum Finale nach Halle an der Saale eingeladen. „An dem Tag habe ich schulfrei“, freut sich der 13-jährige Philip, denn er muss am Mittwoch nach Pfingsten vorspielen. Von Nervosität ist noch nichts zu spüren. „Einmal musste ich während eines Vorspielens auf einem leeren Bierfass trommeln. Gleich beim ersten Schlag glitt mit der Schlägel aus der Hand und er landete irgendwo im Bühnenhintergrund“, erzählt er, lacht und zeigt sich selbstsicher, dass ihm derlei beim Bundeswettbewerb nicht geschehen wird.

Als Grundschüler entdeckt

Seit sieben Jahren nimmt der Schüler aus Georgsmarienhütte Perkussionsunterricht bei Hermann Helming. „Als der Lehrer von der Kreismusikschule zur Musik- und Kunstschule Osnabrück wechselte, sind wir ihm gefolgt“, erklärt Philip, der auch für seinen Kollegen Jan aus Hasbergen spricht. Entdeckt hatte Helming ihn im Rahmen von „MOOS“, einem instrumentalen Orientierungsangebot der Kreismusikschule. „Da konnten sich Grundschüler an verschiedenen Instrumenten ausprobieren. Als wir Philip ans Schlagzeug ließen, war der kaum mehr zu bremsen“, erinnert sich der Perkussionslehrer.

Genauso wie Philip hat auch Jan schon mehrmals erfolgreich an „Jugend musiziert“ teilgenommen, erst auf regionaler, dann auch auf Landesebene. Der Bundeswettbewerb steht den jungen Musikern erst ab einer gewissen Altersgruppe offen, sodass sie sich jetzt erst bis zum richtigen Finale vorkämpfen können. „Auf Landesebene hätte ich mit 24 bis 25 Punkten beinahe die Höchstwertung bekommen. Ich habe fehlerfrei gespielt. Aber die Jury war irgendwie nicht gut drauf, daher bekam ich nur 22 Punkte“, berichtet Jan von einer Erfahrung, die er nicht so toll fand. Aber er ließ sich nicht demotivieren. Täglich übt er die Stücke, die Lehrer Helming für ihn ausgesucht hat. Eine Marimba steht dafür bei seiner Familie im Wohnzimmer, das Schlagzeug im Keller. „Dort hört es kaum einer, dennoch darf ich in der Mittagszeit nicht spielen“, sagt er. Obwohl seine Eltern auch musizieren und seine Aktivitäten voll unterstützen, wollen sie schließlich nicht, dass die Nachbarn vergrault werden.

56. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Halle/Saale. Jan Pohlmann: 9. Juni, 9.30 Uhr. Philip Folz: 12. Juni, 9 Uhr.