Osnabrück. Dass Klischees nicht immer der Wahrheit entsprechen, davon können Johanna Schwarberg und Veronika Luft ein Lied singen. Die angehenden Bankkauffrauen sind im zweiten Ausbildungsjahr bei der Sparkasse Osnabrück.

„Ich war gut in Mathe und wollte immer schon was mit Geld machen“, begründet die 20-jährige Veronika Luft ihre Berufswahl. Der Vater der gleichaltrigen Johanna Schwarberg meinte, sie könne doch Bankkauffrau lernen. Nachdem sie mit ihrer Kundenberaterin darüber gesprochen hatte, war sie überzeugt. Bereut haben beide ihren Entschluss nicht. Eher sagen sie: „Die Zeit in der Ausbildung ist schnell vorbei gegangen.“ Ende des Jahres sind die beiden jungen Frauen fertig.

Anders als gedacht

Ihre Ausbildung sei nicht nur interessant, sie ist auch anders, als sie sich das vorgestellt hatten. „Viele Leute haben den Gedanken, ein Job bei der Sparkasse ist langweilig“, sagt Johanna Schwarberg. Aber das ist es ganz und gar nicht, ist sie überzeugt. „Wir lernen viele verschiedene Dinge, sind in verschiedenen Filialen, haben internen Unterricht und viel Kundenkontakt“, zählt Veronika Luft auf. „Das Klischee stimmt nicht“, resümiert Johanna Schwarberg. Jeder Tag sei besonders, an jedem Tag passiere etwas anderes.

Aktuell werden in den 42 Filialen der Sparkasse Osnabrück in der Stadt und im Landkreis insgesamt 29 junge Menschen zu Bankkaufleuten ausgebildet. Die Ausbildungszeit dauert zweieinhalb Jahre. Daneben absolvieren zwei Auszubildende eine Ausbildung zum Informatik-Kaufmann, eine wird Versicherungskauffrau und fünf nehmen an einem dualen Studium teil. Die Sparkasse beschäftigt momentan 1192 Menschen.

Lernen durchs Zuschauen

Im ersten Ausbildungsjahr saßen Johanna Schwarberg und Veronika Luft an der Seite von Kollegen am Schalter oder bei Beratungsgesprächen. Im zweiten Jahr waren sie im Immobilien-Center, der Vermögensbetreuung und der Markt-Unterstützung dabei. Dort haben sie durch das Zuschauen eine Menge gelernt und Orientierung gefunden. Johanna Schwarberg will sich auf Immobilien spezialisieren. Veronika Luft will eher in den Unternehmensbereich gehen.

Ein Thema, das bei Sparkassen und Banken immer aktuell ist und sein muss, sind Aktien. Darauf schaut Veronika Luft zuerst, wenn sie die Zeitung in die Hand nimmt. „In der Vermögensbetreuung reden alle darüber. Da will man mitreden“, sagt sie. Anschließend schaue sie sich auch gerne die Horoskope an, sagt sie schmunzelnd. Für Johanna Schwarberg sind die lokalen und regionalen Nachrichten wichtig. „Da hat man immer gute Ansatzpunkte, worüber man sich mit den Kunden unterhalten kann.“