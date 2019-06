Osnabrück. Weil er einem 25-jährigen Mann am Rosenplatz mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen und dessen Freundin getreten hat, muss ein 19-Jähriger Osnabrücker für drei Wochen in den Jugendarrest und hat ein Schmerzensgeld in Höhe von 300 Euro zu leisten. Dazu verurteilte ihn das Amtsgericht Osnabrück.

Die Tat ereignete sich am 15. Juni 2018 am Rosenplatz. Der 25-jährige Geschädigte war laut Anklage gegen 23.40 Uhr mit seiner 23-jährigen Freundin unterwegs, die dort wohnte. Sie seien an einem heute geschlossenen Kiosk vorbeigekommen, dessen Betreiber der Ex-Freund der Frau ist. Neben ihm hättensich mindestens zwei weitere Bekannte im Laden aufgehalten. Dann sei es zwischen dem 25-Jährigem und dem Ex-Freund zum Streit gekommen, der sich aber zunächst legte.

Der Angeklagte berichtete, er sei nach der Auseinandersetzung zum Kiosk gekommen und habe vom Besitzer erfahren, dass der 25-Jährige im Laden randaliert hätte. Er sei dem Mann und seiner Freundin nachgegangen, weil er sie zur Rede stellen wollte und sah das Paar auf der anderen Straßenseite des Rosenplatzes. Es entwickelte sich ein erneutes Streitgespräch.

Der 25-jährige, dem der Angeklagte Drogenkonsum unterstellte, habe eine Eisenstange aus dem Auto der Freundin geholt und damit gedroht. Der 19-Jährige selbst sei daraufhin zurück zum Kiosk. Ein älterer Mann, der sich dort ebenfalls aufgehalten hat, wollte, nach Angaben des Angeklagten, den Streit schlichten und sei zu dem Paar gegangen. Im Verlauf habe der 25-Jährige dann mit der Stange ausgeholt und auf sein Gegenüber einschlagen wollen. Zur Abwehr habe dieser im selben Moment mit der Faust angegriffen.

Mittlerweile waren etwa zehn Bekannte des älteren Mannes eingetroffen, die zum Streitgeschehen eilten, unter ihnen auch der 19-Jährige. Er gab an, dem 25-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben, da dieser erneut versuchte mit der Stange zuzuschlagen. Einen Baseballschläger habe es dabei nicht gegeben. "Wir sind die Opfer gewesen, die angegriffen wurden", so der Angeklagte.Der 25-jährige ging nach diesem Treffer zu Boden. Die Freundin habe den 19-Jährigen getreten, worauf dieser ihr seinerseits einen Tritt verpasste. Dann habe der Angeklagte sich mit einem weiteren Beteiligten in Richtung Spindelstraße entfernt, wo er von der Polizei aufgegriffen wurde. Vorher habe er noch beobachtet, dass die Schlägerei fortgesetzt wurde. Dabei zog sich der 25-Jährige laut ärztlichem Gutachten eine doppelte Unterkieferfraktur zu, verlor einen Zahn und erlitt Prellungen.

Der Version des 19-Jährigen schenkte das Gericht keinen Glauben, sondern folgte den Angaben des Geschädigten und dessen Freundin. Danach wurden beide nach dem ersten verbalen Streit am Kiosk verfolgt. Aus dem Auto holten sie zur Verteidigung einen Besenstiel, keine Eisenstange. Diesen hatte ausschließlich die Freundin in der Hand. Da sie den Schlichter kannte, und friedliche Absichten vermutete als er auf sie zukam, legte sie den Besen zu Boden. Der Mann schlug dann aber unvermittelt auf ihren Freund ein. Das Paar sagte aus, dass der 19-Jährigen darauf mit einem Baseballschläger am Tatort erschien. Damit schlug er dann zu. Die Frau schritt ein, sodass der Freund fliehen konnte.

Die Angaben des 19-Jährigen seien unlogisch und übertrieben, so die Richterin. Etwa die Behauptung des Betäubungsmittelkonsums des 25-Jährigen. Davon sei im klinischen Bericht nichts zu lesen. Zudem war der Angeklagte gegenüber den Polizisten, die ihn aufgriffen, aggressiv. Bei der Konfrontation mit den Vorwürfen habe er alles abgestritten und meinte, "nur spazieren zu gehen". "Wenn es einen Angriff gegen sie gegeben hätte", so die Vorsitzende, "dann hätten sie diesen auch gegenüber der Polizei erwähnt." Dies wertete sie als verdächtiges Verhalten. Auf der anderen Seite deckte sich die Aussage der Freundin mit den Angaben, die sie am Ort des Geschehen gegenüber der Polizei machte.

Anzeige Anzeige

Wegen gefährlicher Körperverletzung - Attacke mit dem Baseballschläger- sowie vorsätzlicher Körperverletzung - Tritt gegen die Rippen der Freundin - verurteilte die Kammer den Angeklagten letztlich zu drei Wochen Jugendarrest, da er zur Tatzeit 18 Jahre alt war. Außerdem muss er 300 Euro an den 25-Jährigen zahlen und trägt die Gerichtskosten.