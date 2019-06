Osnabrück. Einen Tag vor der wegweisenden Sondersitzung des Schulausschusses hat sich der Osnabrücker Stadtelternrat mit deutlicher Kritik zu Wort gemeldet. Er rügt eine "Kungelei" hinter verschlossenen Türen in der Debatte über die geplante Schulentwicklung in der Sekundarstufe I.

Nach langer Vorarbeit und mehrjährigen Diskussionen liegt die Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufe I. der Politik zur Entscheidung vor. Der Plan ist einziges Thema der Sondersitzung des Schulausschusses an diesem Mittwoch (5. Juni, 20 Uhr, Rathaus).

Der Schulelternrat zeigt sich in einer Mitteilung "irritiert", dass der Entwurf ohne Beteiligung der Elternvertreter zwischen Verwaltung und Politik final vorberaten wurde. "Als städtisches Gremium erwarten wird eine demokratische Einbeziehung in diese Diskussion bis zum Ende des Prozesses." Scharf kritisiert der Elternrat, dass in der Endphase offenbar interne Absprachen zwischen Bildungspolitikerinnen von CDU, SPD, Grünen und der Schulverwaltung getroffen worden seien. Die Elternvertreter empfinden das als "Kungelei".

Schuldezernent Wolfgang Beckermann schlägt der Politik vor, am Standort Innenstadt die lange geplante "Neue Schule" als inklusive Oberschule einzurichten. Die Hauptschulen sollen zugunsten von Oberschulen abgeschafft und am Standort Käthe-Kollwitz-Schule eine integrierende Sek-I-Schule geschaffen werden.

Der Stadtelternrat begrüßt in einer Stellungnahme die Gründung der "Neuen Schule" und den Aufbau einer Oberschule im Süden der Stadt. Er hält es aber für einen Fehler, die "gut funktionierenden Realschulen" in Oberschulen umzuwandeln .Die Eltern seien mit der jetzigen Arbeit der Realschulen "ausdrücklich zufrieden".

Bleibe es bei dem vorliegenden Plan, werde es in Osnabrück abseits der Gesamtschulen nur noch zwei Schulformen geben. "Gibt es dann in Osnabrück zukünftig nur noch Schüler am Gymnasium und die restlichen Schüler?", fragt der Schulelternrat. Die Elternvertreter erwarten, dass sich bei dieser Konstellation mehr Eltern für das Gymnasium entscheiden werden. Die Folgen wären: weiterer Niveauverlust, höherer Leistungsdruck und Abwanderung zu Realschulen im Umland.

Der Stadtelternrat appelliert an den Rat, die Schulreform behutsamer umzusetzen. Die Stadt sollte nicht alle Realschulen auf einmal abschaffen, sondern zunächst Erfahrungen mit zwei Oberschulen sammeln und dann entscheiden. "Kein Experimente auf dem Rücken unserer Kinder", heißt es in der Mitteilung der Elternvertretung. Auch die Lehrkräfte würden demotiviert und zum Spielball der Schulreformer.

