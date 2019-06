Der Japan-Knöterich gehört zu den invasiven Pflanzen, der auch im Landkreis Osnabrück, wie hier an der K162 zwischen Ankum und Kettenkamp, durch Mäharbeiten zurückgedrängt werden soll. Foto: Landkreis Osnabrück

Osnabrück. Derzeit führt der Landkreis Osnabrück an den Fahrbahnrändern der Kreisstraßen Mäharbeiten durch. Diese sind notwendig, um die Verkehrssicherheit weiter zu gewährleisten. Wegen des intensiven Graswachstums arbeiten die Kreisstraßenmeistereien in Bersenbrück und in Bissendorf in zwei Schichten täglich in der Zeit von 6 bis 22 Uhr.