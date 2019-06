Osnabrück. In der kommenden Woche wird ein Teil der Mozartstraße in Osnabrück halbseitig gesperrt. Grund sind Bauarbeiten, die im Zusammenhang mit der Sperrung der Rheiner Landstraße stehen.

Mit den Sommerferien beginnen in der Rheiner Landstraße die Bauarbeiten, die laut Stadtverwaltung rund 23 Monate andauern werden. Wegen der Vollsperrung wird ab Mitte August der Durchgangsverkehr in stadtauswärtiger Richtung über die Wilhelmstraße und die Mozartstraße umgeleitet. Deshalb stehen zwischen Dienstag, 11. Juni, und Freitag, 14. Juni, auf der Mozartstraße zwischen der Wilhelmstraße und der Rheiner Landstraße vorbereitende Arbeiten an.



Hier müssen, so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung, aus Rücksicht auf die Anlieger die Berliner Kissen weichen. Während des Abbaus der Berliner Kissen wird der Verkehr einspurig an der Baufläche vorbeigeführt.