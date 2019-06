Osnabrück. Nach dem Brand einer Küche ist ein Mehrfamilienhaus an der Iburger Straße zwischenzeitig geräumt worden. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Eine Straßensperrung wegen des Feuerwehreinsatzes wurde wieder aufgehoben.

Das Feuer entstand in einer Küche im dritten Stock des Gebäudes. Fett in einem Topf geriet in Brand. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gab es keine Verletzten. Die Flammen wurden schnell gelöscht. Wegen einer starken Rauchentwicklung war zunächst der dritte Stock geräumt worden. Ein Schaden am Gebäude sei jedoch nicht entstanden.