Osnabrück. Puppenkätzchen trifft in schriller Idylle auf Teddybär: Traum und reale Welt verbindet der Berliner Künstler Jens Hunger in seinen Ölbildern und Tuschezeichnungen, die von unbeschwertem Frohgemut in dunkle Gewaltvisionen abdriften können.

Ein röhrender Hirsch in Popfarben an der Wand, davor auf einem Tisch ein Stillleben mit geblümtem Kaffee-Service sowie einer Hello Kitty-Puppe, die Hand in Hand mit einem Teddybär vor einem Spiegel steht. Wenn das keine skurrile Idylle ist, die der Berliner Künstler Jens Hunger da in seinen Bildern entwirft. Aber ohne Hintergedanken sind diese auf den ersten Blick leichtfüßigen Bilder gar nicht. Die von der Konsumindustrie angebotenen Ikonen der Kindheit geraten nicht selten in Gefahr. Sie werden von einem Totenschädel begraben oder in Verkehrsunfälle verstrickt und müssen mit einem Krankenwagen abtransportiert werden.

Jens Hungers ironisch überhöhten Arbeiten passen hervorragend in die Galerie Letsah und somit in die Nähe der Künstlergruppe Melpomene, die die Stilrichtung des „Skurrealismus“ prägte. Hunger verbindet ebenso wie seine Osnabrücker Kollegen Realität mit skurrilen, zum Teil absurden Bildinhalten. Oder er setzt sich in großformatigen Wimmelbildern, die er mit Öl auf Jute malt und so eine fast dreidimensionale Wirkung erzeugt, explizit mit dem Thema Krieg und Gewalt auseinander.

Dagegen wirkt seine „Gitarrenwelt“ locker, flockig, unbeschwert. Es handelt sich um eine Bildreihe aus dem Umfeld „Love and Peace“: Junge Mädchen malt er, die sich in die surreale Welt des Pop aufmachen. Mit einer Elektrogitarre ausgestattet, posieren sie vor einem Hintergrund, der explosionsartig Insignien des Pop sowie Motive aus der Tier und Spielzeugwelt kombiniert. Ob sich diese Mädels im schrillen Rockzirkus behaupten werden oder darin untergehen, lässt der Künstler offen.

Galerie Letsah (Süntelstraße 49): „Stay With Me“. Malerei und Zeichnung von Jens Hunger. Bis 30. Juni, Sa. und So. 14-19 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 0541 6001255 oder 49911.