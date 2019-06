Osnabrück. Brutales Ende eines bis dato friedlichen Fanfestes: Im Nachgang des letzten Drittliga-Saisonspiels des VfL Osnabrück sind ein junger Mann und sein Vater Opfer einer Gewalttat geworden. Vor einer Altstadtkneipe wurden sie von Maskierten angegriffen, geschlagen und dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen und setzt auf mögliche Videoaufnahmen.

Der Vorfall ereignete sich laut einer Mitteilung der Polizei am späten Abend des 18. Mai, nachdem der Aufsteiger VfL Osnabrück sein vorerst letztes Spiel in der dritten Liga absolviert hatte. Viele Fußballfans seien in der Altstadt unterwegs gewesen. "Dort ist natürlich mit Handykameras gefilmt worden und wir hoffen, dass auf Aufnahmen die späteren Täter zu sehen sind", sagte Polizeisprecherin Mareike Edeler unserer Redaktion.

Gegen 23.30 Uhr verließen ein 22-jähriger Mann, sein 50-jähriger Vater und ein 43 Jahre alter Bekannter eine Gaststätte an der Heger Straße, wie in der Mitteilung geschildert wird. Plötzlich sei der 22-Jährige von mehreren maskierten Unbekannten angegriffen und geschlagen worden. Als der Vater versuchte zu schlichten, sei er ebenfalls attackiert worden.

Gast alarmiert die Polizei

Die beiden Opfer flüchteten in die Marienstraße, wurden vor einem dortigen Restaurant jedoch von den Angreifern eingeholt, zu Boden gestoßen und weiter attackiert. Ein Gast des Lokals alarmierte die Polizei und schlug die rund sechs Angreifer in die Flucht. Ihre beiden Opfer wurden schwer verletzt und durch Ersthelfer betreut. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Der 43 Jahre alte Begleiter wurde bei dem Versuch zu schlichten leicht verletzt. Die Täter, die ein schwarzes Tuch über Nase und Mund trugen und laut Polizei "augenscheinlich zur Fanszene" des VfL Osnabrück gehörten, entfernten sich unterdessen in Richtung Heger Tor. Einer der Unbekannten soll laut Zeugen auffällig stämmig und circa 1,75 Meter groß gewesen sein. Ein weiterer Täter wurde als sehr groß und "schlaksig" beschrieben.

Gibt es Videoaufnahmen?

Die Ermittler der Osnabrücker Polizei suchen weitere Zeugen und mögliche Videoaufnahmen von dem Geschehen in der Altstadt. Passanten sollen an dem Abend Videos von dem Gästeaufkommen in der Altstadt gefertigt haben. Dabei könnten möglicherweise die Täter oder das Geschehen festgehalten worden sein, hofft die Polizei.

Zudem befanden sich vor dem Restaurant in der Marienstraße drei circa 60 Jahre alte Damen, die sich zu Beginn des Geschehens entfernten. Auch sie könnten wichtige Zeugen sein. Hinweise nimmt die Osnabrücker Polizei unter den Telefonnummern 0541/327-2617, 327-2618 und 327-2619 entgegen.