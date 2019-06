Blitzer-Bild: Diesen Einschlag hat Leser Felix Tiem festgehalten. Foto: Felix Tiem

Osnabrück. Die Hitze des bis dato wärmsten Tag des Jahres hat sich am Montagmorgen in einem Gewitter entladen: In Osnabrück und im östlichen Emsland schlugen Blitze ein und heftige Regenschauer gingen nieder. Wir zeigen die Bilder.